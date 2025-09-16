Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи торгуються в мінусі

13:43 16.09.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси знижуються у вівторок, інвестори виявляють обережність напередодні рішень провідних центробанків.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:40 к. ч. зменшився на 0,21% - до 555,98 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 та італійський FTSE MIB втрачають по 0,23%, німецький DAX - 0,41%, французький CAC 40 - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,65%.

Федеральна резервна система (ФРС) США проводить чергове засідання у вівторок-середу. Учасники ринку схиляються до того, що американський ЦБ знизить відсоткову ставку за його підсумками на 25 базисних пунктів, проте допускають і зниження на 50 б.п.

У четвер рішення щодо грошово-кредитної політики оголосить Банк Англії. За прогнозами експертів, британський регулятор збереже ставку на рівні 4%.

Трейдери також оцінюють статдані.

Кількість безробітних у Великій Британії в травні-липні зросла на 232 тис., згідно з опублікованими у вівторок даними Національного статистичного управління (ONS) країни. Ринок у середньому очікував підйому на 220 тис., пише Trading Economics.

Рівень безробіття в цей період у Британії становив максимальні з червня-серпня 2021 року 4,7% і збігся з прогнозами аналітиків.

Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у вересні несподівано зріс до 37,3 пункту з 34,7 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували його спад до 26,3 пункту.

Акції Unilever дешевшають на 1,1% у Лондоні після новин про те, що один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту затвердив виконувача обов'язків головного фінансового директора Срініваса Пхатака як постійного CFO.

В Італії знижується ринкова вартість банків: Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) - на 1,4%, Mediobanca - на 1%, UniCredit - на 0,6%, Intesa Sanpaolo - на 0,9%, Banca Mediolanum - на 0,7%. У вівторок поновлюється дія оферти MPS на купівлю Mediobanca, яка буде чинною до 22 вересня. MPS уже володіє 62,3% конкурента.

L'Oreal втрачає 1,9% капіталізації після того, як Jefferies погіршила рейтинг акцій цього французького виробника косметики до "тримати" з "нижче ринку".

Скорочують ринкову вартість автомобільні Daimler Truck (-0,4%), Mercedes-Benz Group (-0,1%) і Volkswagen AG (-0,5%).

Тим часом папери BNP Paribas дорожчають на 0,2%. Французький банк підтвердив прогноз чистого прибутку на поточний рік на рівні вище 12,2 млрд євро.

Котирування акцій Anglo American зростають на 1,5%. Гірничодобувна компанія домовилася про спільну розробку родовищ міді з чилійською Codelco.

Напівпровідниковий сектор також торгується в плюсі, зокрема папери STMicroelectronics, Infineon Technologies (+0,1% в обох), BE Semiconductor Industries (+2,1%), ASML Holding (+2,9%) і ASM International (+4,7%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

