Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи торгуються в мінусі
13:43 16.09.2025 |
Європейські фондові індекси знижуються у вівторок, інвестори виявляють обережність напередодні рішень провідних центробанків.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:40 к. ч. зменшився на 0,21% - до 555,98 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 та італійський FTSE MIB втрачають по 0,23%, німецький DAX - 0,41%, французький CAC 40 - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,65%.
Федеральна резервна система (ФРС) США проводить чергове засідання у вівторок-середу. Учасники ринку схиляються до того, що американський ЦБ знизить відсоткову ставку за його підсумками на 25 базисних пунктів, проте допускають і зниження на 50 б.п.
У четвер рішення щодо грошово-кредитної політики оголосить Банк Англії. За прогнозами експертів, британський регулятор збереже ставку на рівні 4%.
Трейдери також оцінюють статдані.
Кількість безробітних у Великій Британії в травні-липні зросла на 232 тис., згідно з опублікованими у вівторок даними Національного статистичного управління (ONS) країни. Ринок у середньому очікував підйому на 220 тис., пише Trading Economics.
Рівень безробіття в цей період у Британії становив максимальні з червня-серпня 2021 року 4,7% і збігся з прогнозами аналітиків.
Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у вересні несподівано зріс до 37,3 пункту з 34,7 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували його спад до 26,3 пункту.
Акції Unilever дешевшають на 1,1% у Лондоні після новин про те, що один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту затвердив виконувача обов'язків головного фінансового директора Срініваса Пхатака як постійного CFO.
В Італії знижується ринкова вартість банків: Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) - на 1,4%, Mediobanca - на 1%, UniCredit - на 0,6%, Intesa Sanpaolo - на 0,9%, Banca Mediolanum - на 0,7%. У вівторок поновлюється дія оферти MPS на купівлю Mediobanca, яка буде чинною до 22 вересня. MPS уже володіє 62,3% конкурента.
L'Oreal втрачає 1,9% капіталізації після того, як Jefferies погіршила рейтинг акцій цього французького виробника косметики до "тримати" з "нижче ринку".
Скорочують ринкову вартість автомобільні Daimler Truck (-0,4%), Mercedes-Benz Group (-0,1%) і Volkswagen AG (-0,5%).
Тим часом папери BNP Paribas дорожчають на 0,2%. Французький банк підтвердив прогноз чистого прибутку на поточний рік на рівні вище 12,2 млрд євро.
Котирування акцій Anglo American зростають на 1,5%. Гірничодобувна компанія домовилася про спільну розробку родовищ міді з чилійською Codelco.
Напівпровідниковий сектор також торгується в плюсі, зокрема папери STMicroelectronics, Infineon Technologies (+0,1% в обох), BE Semiconductor Industries (+2,1%), ASML Holding (+2,9%) і ASM International (+4,7%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Курс долара США помірно знижується до основних світових валют
|Польський банк BGK зможе працювати в Україні. Кабмін схвалив проєкт угоди
|Ринки акцій Європи торгуються в мінусі
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1990 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.09.25
|Золото досягає нового максимуму, оскільки сподівання на зниження ставок ФРС підривають долар
|Акції в Азії: Японія і Південна Корея досягли рекордних максимумів на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС. Китай продемонстрував падіння
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air