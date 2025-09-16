Золото досягає нового максимуму, оскільки сподівання на зниження ставок ФРС підривають долар

Ціни на золото у вівторок досягли рекордного максимуму, підтримані слабким доларом напередодні засідання Федеральної резервної системи цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк США знизить ставки за кредитами.

О 07:02 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 3683,28 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного максимуму в 3689,27 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3720,10 доларів.

«Настрої дуже оптимістичні... ринки купують на зниженні ставок, очікуючи рішення FOMC. Прогноз для золота залишається сильним у коротко- та середньостроковій перспективі», - сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

«У кривій ставок закладено багато м'якості, і якщо ФРС не підтримає це у своїх рекомендаціях і прогнозах, це може призвести до падіння цін на золото. Якщо ж ФРС підтримає ринкові ціни, це може стати каталізатором для зростання до 3700 доларів».

Президент США Дональд Трамп у понеділок у своєму дописі в соціальних мережах закликав голову ФРС Джерома Пауелла провести «більш значне» зниження базової процентної ставки.

Трейдери очікують майже певного зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) наприкінці дводенного засідання 17 вересня, з невеликою ймовірністю зниження на 50 б.п., згідно з інструментом CME FedWatch.

Зниження процентних ставок зменшує альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота в злитках і тисне на долар, роблячи золото дешевшим для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Долар торгувався поблизу 2,5-місячного мінімуму проти євро і поблизу 10-місячного мінімуму проти чутливого до ризику австралійського долара.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд (ETF), забезпечений золотом, повідомив, що його запаси зросли на 0,21% до 976,80 тонн у понеділок з 974,80 тонн у п'ятницю.

Тим часом у понеділок апеляційний суд США відмовив Трампу у звільненні губернатора ФРС Лізи Кук - це останній крок у юридичній битві, яка загрожує давнім незалежним повноваженням ФРС.

Спотова ціна срібла впала на 0,2% до 42,63 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1401,65 долара, а паладій - на рівні 1183,76 долара.