Акції в Азії: Японія і Південна Корея досягли рекордних максимумів на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС. Китай продемонстрував падіння

Більшість азіатських фондових ринків продовжили зростання у вівторок, а акції Японії і Південної Кореї досягли нових рекордних максимумів на тлі очікувань можливого зниження процентних ставок у США цього тижня.

Всупереч регіональній тенденції, китайські акції впали з десятирічних максимумів на тлі обережності щодо переговорів у Мадриді між США і Китаєм про експорт мікросхем.

Регіональне зростання відбулося після рекордних результатів S&P 500 і Nasdaq. Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися в основному без змін на початку азіатської сесії у вівторок.

Індекс Nikkei 225 піднявся на 0,6% до нового рекордного рівня в 45 055,38 пунктів, підтриманий акціями технологічних і промислових компаній. Базовий індекс підскочив на 4% минулого тижня.

Японський індекс TOPIX також зріс на 0,5% і досяг нового рекордного рівня 3177,20 пунктів.

Південнокорейський KOSPI зріс на 1,3% до 3452,50 пунктів, що також є новим максимумом, завдяки різкому зростанню акцій великих виробників мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix.

Ринки в основному враховують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього тижня, а акції позитивно реагують на перспективу пом'якшення фінансових умов.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,2%, а індекс Straits Times в Сінгапурі залишився без змін.

Індійський індекс Nifty 50 також піднявся на 0,2% на відкритті. Індія стикається з посиленням тиску з боку США через підвищення митних тарифів, що негативно впливає на експорт таких товарів, як текстиль та ювелірні вироби.

Представники двох країн проведуть торговельні переговори у вівторок в Нью-Делі, щоб спробувати пом'якшити напруженість.

Настрої також підтримав прогрес у торговельних переговорах між США і Китаєм у Мадриді. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Вашингтон і Пекін досягли рамкової угоди щодо власності TikTok у США.

Він додав, що Китай відмовився від вимог щодо митних поступок, а США домоглися зобов'язань щодо вирішення питань національної безпеки.

Очікується, що президент Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори наприкінці цього тижня, щоб остаточно узгодити деталі.

Проте обережність повернулася після того, як китайські регулятори заявили, що попереднє розслідування виявило порушення антимонопольних правил компанією Nvidia, що погіршило і без того нестабільні торговельні відносини.

Інвестори також сприйняли рішення США про введення обмежень на експорт напівпровідників до Китаю з міркувань національної безпеки.

Головний торговий переговірник Китаю Лі Ченган заявив, що ці побоювання є «одностороннім тиском».

Китайські акції знизилися після нещодавнього значного зростання. Індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,4% з майже трирічного максимуму, а Shanghai Composite знизився на 0,2%, відійшовши від десятирічного максимуму.

Індекс Hang Seng у Гонконзі торгувався в основному без змін.