Долар пасе задніх, оскільки трейдери очікують серії зниження ставок ФРС

У вівторок долар торгується поблизу 2,5-місячного мінімуму проти євро і поблизу 10-місячного мінімуму проти чутливого до ризиків австралійського долара, оскільки інвестори закріпили бети на зниження процентної ставки Федерального резерву цього тижня і подальші зниження.

Долар торгувався трохи нижче мінімуму за два з половиною місяці по відношенню до британського фунта, а президент США Дональд Трамп знову закликав до агресивного пом'якшення монетарної політики.

Ринки вважають гарантованим зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів у середу, з невеликою ймовірністю надзвичайного зниження на 50 базисних пунктів. Загалом до кінця цього року очікується зниження на 67 базисних пунктів, яке до кінця січня зросте до 81 базисного пункту.

У понеділок Трамп у своєму дописі в соціальних мережах закликав Пауелла провести «більш значне» зниження базової процентної ставки, вказавши на ситуацію на ринку нерухомості.

Швидке погіршення даних про ринок праці стало основним фактором, що сприяв зростанню бетів на пом'якшення політики в останні тижні, що призвело до зниження курсу долара і дохідності облігацій, а також до зростання цін на акції, при цьому Волл-стріт у понеділок встановила нові рекорди.

«Все більше поширюється думка, що ФРС відстає від подій і повинна терміново підвищити ставки до нейтрального рівня», - зазначив Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

«Капітал все більше схиляється до консенсусної позиції, що ФРС знизить ставки не тільки на засіданні у вересні, але й у жовтні та грудні, а можливо, і в січні».

Євро майже не змінився на початку азіатської сесії, торгуючись на рівні 1,1765 долара, що недалеко від максимуму минулого вівторка в 1,1780 долара, рівня, якого не було з 28 липня.

Фунт стерлінгів залишався стабільним на рівні 1,3605 долара після досягнення 1,3621 долара на попередній сесії вперше з 8 липня.

Австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6672 долара, трохи нижче максимуму понеділка 0,6674 долара, найвищого з 8 листопада.

Американський долар залишався стабільним на рівні 147,42 ієни.