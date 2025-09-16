Фінансові новини
- 16.09.25
- 18:24
RSS
мапа сайту
Індекси Волл-стріт закрилися на високому рівні напередодні засідання ФРС. Tesla і Alphabet демонструють зростання
07:59 16.09.2025 |
Три основні індекси акцій США закрилися в понеділок на високому рівні, а S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних значень, оскільки інвестори очікують на важливе засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться наприкінці цього тижня.
Акції Tesla піднялися на 3,6% після того, як регуляторні документи показали, що генеральний директор Ілон Маск у п'ятницю придбав акцій виробника електромобілів на суму майже 1 млрд доларів. А Alphabet, материнська компанія Google, досягла рекордного рівня і перевищила 3 трлн доларів ринкової капіталізації.
Засідання Федерального комітету з відкритих ринків 16 і 17 вересня має велике значення для настроїв цього тижня, оскільки учасники ринку очікують зниження на 25 базисних пунктів після останніх економічних даних, що свідчать про слабкість ринку праці.
«Ринок розраховує на такий собі сценарій «золотої середини», коли ринок праці буде достатньо слабким, щоб спонукати Федеральний резерв розпочати серію зниження ставок, а не лише одну, без порушення загального зростання», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office. «Я думаю, що ринки будуть розчаровані, якщо ФРС не дасть жодних натяків на те, що має намір продовжувати зниження ставок».
У понеділок трейдери оцінювали ймовірність зниження на 25 базисних пунктів на засіданні цього тижня в 96%.
Зростання Tesla підняло індекс S&P 500 у секторі споживчих товарів на 1,1% до найвищого рівня за майже дев'ять місяців. Тим часом Alphabet допоміг підняти сектор комунікаційних послуг на 2,33%.
Nvidia впала на 0,04% після того, як регулятор ринку Китаю заявив, що продовжить розслідування щодо лідера у виробництві чіпів для штучного інтелекту, оскільки попередні висновки показали, що компанія порушила антимонопольне законодавство країни.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 49,23 пункти, або 0,11%, до 45 883,45, S&P 500 піднявся на 30,99 пункту, або 0,47%, до 6 615,28, а Nasdaq Composite піднявся на 207,65 пункту, або 0,94%, до 22 348,75.
Три основні індекси Волл-стріт продемонстрували тижневе зростання на попередній сесії, а Nasdaq і S&P 500 досягли рекордних денних максимумів у п'ятницю, оскільки акції технологічних компаній залишалися стійкими.
Падіння акцій McDonald's і Procter & Gamble Co негативно вплинуло на індекс Dow.
CoreWeave підскочив на 7,6% після того, як оператор дата-центрів підписав угоду з Nvidia, яка гарантує, що виробник чіпів придбає будь-які залишкові хмарні потужності, не продані клієнтам. Початкова вартість угоди становить 6,3 млрд доларів. Kerrisdale Capital розкрив коротку позицію по CoreWeave.
На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,2 до 1. На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,67 до 1.
Індекс S&P 500 зафіксував 23 нових 52-тижневих максимуми та 11 нових мінімумів, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 117 нових максимумів та 66 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 17,68 млрд акцій, порівняно із середнім показником 16,2 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
