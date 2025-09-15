Авторизация

Долар США помірно слабшає до основних світових валют

15:49 15.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США помірно знижується до євро, фунта стерлінгів і японської єни вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,22%.

У центрі уваги трейдерів - засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке завершиться ввечері в середу.

Ринок упевнений в тому, що ключову процентну ставку буде знижено, водночас допускає, що зниження становитиме відразу 50 базисних пунктів. Імовірність зниження ставки на 25 б.п. оцінюється в 96,2%, на 50 б.п. - у 3,8%, за даними FedWatch.

Особливий інтерес для трейдерів становитимуть заяви голови ФРС Джерома Павелла, які можуть допомогти їм скоригувати уявлення щодо подальшої траєкторії базової ставки Федрезерву.

Євро за даними на 15:04 EET дорожчає на 0,25% від рівня закриття попередньої сесії, до $1,1764.

Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,44%, до $1,3618.

Банк Англії також проведе засідання цього тижня. На відміну від ситуації з ФРС, ринок упевнений, що британський ЦБ збереже розмір ключової ставки на рівні 4%.

Курс долара щодо єни знижується на 0,2% і становить 147,38 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

