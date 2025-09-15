Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 20:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США помірно слабшає до основних світових валют
15:49 15.09.2025 |
Курс долара США помірно знижується до євро, фунта стерлінгів і японської єни вдень у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,22%.
У центрі уваги трейдерів - засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке завершиться ввечері в середу.
Ринок упевнений в тому, що ключову процентну ставку буде знижено, водночас допускає, що зниження становитиме відразу 50 базисних пунктів. Імовірність зниження ставки на 25 б.п. оцінюється в 96,2%, на 50 б.п. - у 3,8%, за даними FedWatch.
Особливий інтерес для трейдерів становитимуть заяви голови ФРС Джерома Павелла, які можуть допомогти їм скоригувати уявлення щодо подальшої траєкторії базової ставки Федрезерву.
Євро за даними на 15:04 EET дорожчає на 0,25% від рівня закриття попередньої сесії, до $1,1764.
Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,44%, до $1,3618.
Банк Англії також проведе засідання цього тижня. На відміну від ситуації з ФРС, ринок упевнений, що британський ЦБ збереже розмір ключової ставки на рівні 4%.
Курс долара щодо єни знижується на 0,2% і становить 147,38 єни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Правок буде багато». Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют
|Долар США помірно слабшає до основних світових валют
|Фондові індекси Європи переважно зростають на початку тижня
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2638 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.09.25
|Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують рішення ФРС щодо процентної ставки
|Азіатські акції демонструють різке зростання. Південна Корея досягла нового піку, виробництво в Китаї не виправдало очікувань
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії