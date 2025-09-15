Фондові індекси Європи переважно зростають на початку тижня

Європейські фондові індекси переважно зростають у понеділок, винятком виступає британський ринок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:38 EET збільшився на 0,32% - до 556,59 пункту.

Німецький DAX додав 0,22%, французький CAC 40 - 0,94%, італійський FTSE MIB - 0,76%, іспанський IBEX 35 - 0,38%. Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,11%.

Французький фондовий ринок зростає, попри те, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Франції до "A+" з "AA-" на тлі політичної нестабільності та зростаючого держборгу країни. Новий рейтинг є найгіршим за всю історію Франції.

Зниження рейтингу відбулося через кілька днів після відставки прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру. Його уряд втратив довіру парламенту через спробу ухвалити проєкт бюджету, що передбачає жорсткі заходи економії. Новим прем'єр-міністром призначено Себастьяна Лекорню.

"Індекс CAC 40 ніяк не реагує на рішення Fitch, - зазначила головна аналітикиня Swissquote Bank Іпек Езкардешкая. - Річ у тім, що оптимізм щодо зниження ставок у США поширюється на всі світові фінансові ринки, включно з французьким ринком акцій".

Ключовою для світових ринків подією цього тижня стане засідання Федеральної резервної системи, яке завершиться в середу. Учасники ринку впевнені в тому, що ключову відсоткову ставку буде знижено, водночас допускають невелику ймовірність, що зниження становитиме відразу 50 базисних пунктів.

Трейдери будуть уважно стежити за заявами голови ФРС Джерома Павелла, сподіваючись зрозуміти, як буде змінюватися ставка в майбутньому. Так, аналітики Morgan Stanley вважають, що ставка буде знижена на 100 б.п. до кінця січня наступного року.

Банк Англії також проведе засідання цього тижня. На відміну від ситуації з ФРС, ринок упевнений у тому, що британський ЦБ збереже розмір ключової ставки на рівні 4%.

Акції Rubis підскочили на 8,4% на повідомленнях ЗМІ про те, що інвестфірма CVC Capital Partners і трейдингова компанія Trafigura хочуть купити французьку мережу АЗС.

Ціна паперів французьких банків Societe Generale, BNP Paribas і Credit Agricole піднімається більш ніж на 1%.

Папери провідних нафтогазових компаній Європи дешевшають: BP Plc - на 0,2%, Shell - на 0,6%, Equinor - на 0,3%.

Капіталізація Rheinmetall зростає на 1,9% на повідомленні про купівлю NVL, оборонного підрозділу Luerssen Group.

Ринкова вартість Orsted A/S знижується на 1%. Найбільший у світі оператор вітропарків планує розмістити нові акції на суму 60 млрд данських крон ($9,4 млрд), до того ж зі значним дисконтом - акції будуть запропоновані за ціною 66,6 крони, тоді як на закриття торгів минулої п'ятниці котирування становили 200,3 крони.

Акції британської мережі супермаркетів Sainsbury's дорожчають на 5,1% на повідомленні щодо припинення переговорів з китайською JD.com про продаж бренду Argos.

