"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2638 грн/$1
12:34 15.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 15 вересня 2025 року.
|Показник
|12.09.2025
|15.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3278
|41.2638
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 вересня - 41,2838 грн.
