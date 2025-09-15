Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують рішення ФРС щодо процентної ставки

Ціни на золото в понеділок практично не змінилися, оскільки інвестори очікують на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США цього тижня, а фіксація прибутку та зростання курсу долара США стримували зростання.

Станом на 05:49 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 3644,98 доларів за унцію. Минулого тижня золото подорожчало приблизно на 1,6%, досягнувши у вівторок рекордного рівня 3673,95 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні знизилися на 0,1% до 3682,62 долара.

«Оптимістичний прогноз залишається в силі, проте період консолідації або незначного відкоту, ймовірно, буде здоровим результатом, який підтримає амбіції золота щодо досягнення більш високих цінових цілей в майбутньому», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

Індекс долара США зріс на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для закордонних покупців.

Дані про інфляцію в США за серпень виявилися трохи вищими за очікування, але інвестори вважають, що це не завадить ФРС знизити ставки на чверть процентного пункту в середу.

«Ризик для золота цього тижня полягає в тому, що ФРС може не дати чітких сигналів щодо можливого подальшого зниження ставок», - зазначив Уотер.

Золото, яке не приносить доходу, але часто вважається безпечним активом в умовах загальної невизначеності, зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок.

Засідання ФРС відбувається на тлі низки викликів, зокрема юридичного спору щодо її керівництва та спроб президента Дональда Трампа посилити контроль над процентною політикою та загальною роллю центрального банку.

Що стосується золота, «хоча ми бачимо ризики для нашого прогнозу на середину 2026 року на рівні 4000 доларів за унцію як схильні до зростання, збільшення спекулятивних позицій підвищує ризик тактичних відкотів, оскільки позиціонування, як правило, означає повернення до середнього значення», - зазначив Goldman Sachs у п'ятничній записці.

Спекулянти скоротили свої чисті довгі позиції на 2445 контрактів до 166 417 за тиждень, що закінчився 9 вересня.

Спотове срібло подорожчало на 0,3% до 42,29 долара за унцію, платина подорожчала на 0,9% до 1403,77 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1199,35 долара.