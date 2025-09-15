Азіатські акції демонструють різке зростання. Південна Корея досягла нового піку, виробництво в Китаї не виправдало очікувань

Більшість азіатських фондових ринків у понеділок залишалися стабільними після значного зростання минулого тижня, при цьому Південна Корея досягла нових рекордних максимумів, а Китай утримався поблизу десятирічних піків, незважаючи на те, що дані про виробництво та роздрібний продаж не виправдали очікувань.

Китайські акції «блакитних фішок» очолили зростання на тлі нестабільних торгів, оскільки акції технологічних компаній продовжили своє зростання, слідуючи за відновленням оптимізму на Волл-стріт щодо ШІ.

Всі три основні індекси акцій США досягли рекордних максимумів минулого тижня, підтримані очікуваннями, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього тижня.

Станом на 05:50 EET ф'ючерси на індекси акцій США торгувалися в основному без змін.

У серпні промислове виробництво Китаю зросло найменшими темпами за рік - сповільнившись до 5,2% у річному вимірі з 5,7% у липні і не виправдавши прогнози щодо такого ж темпу.

Роздрібні продажі зросли на 3,4% у річному вимірі, що нижче за липневі 3,7% і очікування аналітиків на рівні 3,8%.

Дані свідчать про те, що динаміка розвитку другої за величиною економіки світу залишається нестабільною, незважаючи на попередні ознаки стабілізації.

«Ще один місяць розчаровуючих даних по Китаю може викликати відчуття дежавю, повторюючи торішнє уповільнення приблизно в цей же час», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Ми очікуємо, що нещодавнє послаблення динаміки підкріпить аргументи на користь запровадження нових стимулів у майбутньому», - додали вони.

Проте китайські акції продовжили зростання, а акції технологічних і споживчих компаній подорожчали на тлі оптимістичних настроїв щодо штучного інтелекту в США.

Індекс Shanghai Composite піднявся на 0,2%, залишаючись трохи нижче 10-річного максимуму, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив майже на 1%, залишаючись поблизу трирічного максимуму.

Індекс Hang Seng в Гонконзі піднявся на 0,3%, залишаючись поблизу чотирирічного максимуму.

Тим часом у неділю Китай і США розпочали в Мадриді переговори на високому рівні, які стосувалися мит, експортного контролю та суперечок щодо цифрової економіки. Переговори відбулися після 90-денного перемир'я, про яке було домовлено в липні.

За день до саміту міністерство торгівлі Китаю заявило, що розпочало антидискримінаційне розслідування щодо торговельної політики США стосовно мікросхем, а також окреме розслідування щодо демпінгу.

Ці розслідування посилили оптимізм щодо вітчизняних китайських виробників мікросхем, оскільки інвестори зробили ставку на те, що місцеві компанії зможуть завоювати частку ринку, якщо мита або обмеження стримають продаж американських мікросхем у Китаї.

Перспективи регіону, ймовірно, будуть залежати від економічних даних США та рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, яке буде прийнято наприкінці цього тижня.

Ознаки охолодження ринку праці США та стабільно високий рівень інфляції вселяють у інвесторів впевненість, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів, що може сприяти зростанню апетиту до ризику в усьому світі.

Південнокорейський індекс KOSPI піднявся на 0,6% до нового рекордного рівня у 3420,23 пункту в понеділок, на чолі з гігантами напівпровідникової галузі SK Hynix Inc і Samsung Electronics.

Інвестори також позитивно сприйняли сигнали уряду про ринкові реформи, включаючи відтермінування запропонованих змін до податку на приріст капіталу.

Японські ринки були закриті в понеділок через державне свято, але залишаються близькими до рекордних максимумів.

Індекс Nikkei 225 піднявся завдяки технологічним і промисловим акціям, що відображає зростання американських технологічних акцій, спричинене ентузіазмом щодо штучного інтелекту.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії знизився на 0,2%, а індекс Straits Times в Сінгапурі торгувався без змін.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився в понеділок практично без змін.