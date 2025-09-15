Фінансові новини
Долар стабілізується напередодні засідання ФРС
07:41 15.09.2025 |
У понеділок долар залишається стабільним напередодні вирішального тижня, насиченого рішеннями центральних банків на чолі з Федеральною резервною системою, тоді як євро практично не відреагував на зниження рейтингу кредитоспроможності Франції агентством Fitch.
Торги в Азії були неактивними, оскільки ринки в Японії були закриті через свято, що призвело до того, що валюти на початку сесії в основному залишалися в межах діапазону.
Курс євро знизився на 0,09% до 1,1724 долара, а інвестори в основному проігнорували п'ятничне оголошення Fitch про зниження суверенного кредитного рейтингу Франції до найнижчого рівня за всю історію країни.
Цей крок позбавляє другу за величиною економіку єврозони статусу AA-, оскільки вона бореться з політичною кризою і зростаючим боргом.
Проте, більша частина уваги інвесторів цього тижня буде прикута до низки рішень щодо процентних ставок у США, Японії, Великій Британії, Канаді та Норвегії, які можуть задати тон на ринках, причому центральне місце займатиме ФРС.
Очікування зниження процентної ставки ФРС у середу останнім часом тиснули на долар, хоча в понеділок він стабілізувався на рівні 97,65 проти кошика валют.
Курс фунта стерлінгів майже не змінився і склав 1,3554 долара, а австралійський долар коливався поблизу 10-місячного максимуму на рівні 0,6652 долара.
«Ми очікуємо, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів цього тижня, що є більш ніж цілком виправданим», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
Не менш важливими будуть прогнози членів ФРС щодо ставок у вигляді «точкової діаграми» та рекомендації голови ФРС Джерома Пауелла щодо масштабів і темпів подальшого пом'якшення політики.
«Щоб вплинути на валюти, Пауелл повинен буде перевершити ринок, давши досить чіткі натяки на подальше зниження ставок. І якщо FOMC дійсно здійснить надмірне зниження на 50 базисних пунктів, це також може значно знизити курс долара, якщо тільки він не натякне, що ймовірність подальшого зниження є обмеженою», - сказав Конг.
Єна дещо зміцнилася до 147,56 за долар напередодні засідання Банку Японії (BOJ) з питань монетарної політики, яке відбудеться пізніше цього тижня.
Хоча очікується, що BOJ залишить ставки без змін, увага також буде прикута до коментарів губернатора Казуо Уеда щодо майбутнього курсу політики.
«Японська єна продовжує демонструвати слабкі результати в найближчій перспективі через посилення політичної невизначеності в Японії після відставки прем'єр-міністра Ісіби», - зазначили аналітики MUFG у своєму коментарі.
«Банк Японії повинен буде дати сигнал про те, що підвищення ставок може відбутися вже наступного місяця, щоб спровокувати зміну тенденції ослаблення ієни».
Що стосується інших валют, то новозеландський долар подешевшав на 0,03% до 0,5953 долара, а офшорний юань практично не змінився і коштував 7,1230 за долар.
У неділю в Мадриді представники США і Китаю завершили перший день переговорів щодо напружених торговельних відносин і наближення терміну продажу китайського додатку для коротких відео TikTok на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників ввести мита на імпорт з Китаю через закупівлю російської нафти.
