Nasdaq досяг рекордного рівня закриття, трейдери очікують на засідання ФРС





Nasdaq у п'ятницю досяг рекордного рівня закриття в ході змішаної торгової сесії, підтриманий Microsoft, оскільки інвестори очікували на засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, на якому, як загалом очікується, буде прийнято рішення про зниження процентних ставок для протидії уповільненню на ринку праці.

Підтриманий акціями Tesla та інших технологічних компаній, Nasdaq продовжив зростання попередньої сесії, під час якої всі три індекси досягли рекордних максимумів.

Інвестори зосереджені на засіданні ФРС, яке відбудеться у вівторок і середу. Трейдери очікують, що центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів після того, як останні дані показали тривалу слабкість у сфері найму та послаблення побоювань щодо інфляції.

«Оскільки вчора на фондовому ринку відбувся такий значний стрибок, інвестори в основному перепочивають», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. «До середи дійсно не буде ніяких даних. Це свого роду вичікувальна позиція».

Microsoft подорожчав на 1,8% після того, як технологічний гігант уникнув можливого значного штрафу від антимонопольного комітету ЄС, запропонувавши клієнтам знижені ціни на продукти Office, за винятком Teams.

Tesla підскочила на 7,4% після того, як голова правління Робін Денхолм відкинула побоювання, що політична діяльність генерального директора Ілона Маска негативно вплинула на продажі виробника електромобілів, і заявила, що мільярдер залишається «на першому плані» в компанії після декількох місяців роботи в Білому домі. З урахуванням п'ятничного стрибка, акції Tesla цього року утримують вартості у 2%.

Падіння акцій Goldman Sachs і виробника фарб Sherwin-Williams утримало індекс Dow Jones Industrial Average в негативній зоні. Індекс S&P 500 знизився незначно.

Опитування Мічиганського університету показало, що в вересні споживчі настрої в США впали другий місяць поспіль, оскільки споживачі побачили зростання ризиків для ділової кон'юнктури, ринку праці та інфляції.

Індекс S&P 500 знизився на 0,05% і завершив сесію на рівні 6584,29 пунктів.

Індекс Nasdaq зріс на 0,45% до 22 141,10 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,59% до 45 834,22 пунктів.

Сім з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з індексом охорони здоров'я, який впав на 1,13%, за ним слідував індекс матеріалів, який втратив 0,97%.

На тлі ознак погіршення ситуації на ринку праці ф'ючерси на процентні ставки відображають очікування зниження ставок на 75 базисних пунктів до кінця року.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 1,6%, Dow піднявся майже на 1%, а Nasdaq додав 2% завдяки відродженню торгівлі штучним інтелектом після сильного прогнозу гіганта хмарних обчислень Oracle у вівторок.

Warner Bros Discovery підскочив на 17%, продовживши зростання з середи, коли джерело повідомило, що Paramount Skydance готує пропозицію про купівлю медіакомпанії, яка переживає труднощі.

Акції виробників вакцин впали після того, як з'явилася інформація про те, що американські чиновники з охорони здоров'я планують пов'язати вакцини від коронавірусу зі смертю 25 дітей. Акції Moderna подешевшали на 7,4%, а Pfizer і Novavax втратили більше 3%.

У індексі S&P 500 акції, що подешевшали, переважали акції, що подорожчали, у співвідношенні 3,3 до 1.

S&P 500 зафіксував 22 нових максимуми і 3 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 106 нових максимумів і 43 нових мінімуми.