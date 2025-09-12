Авторизация

Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, упевнено зміцнюється до єни

15:45 12.09.2025 |

Фінанси

 

Долар США незначно зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, більш упевнено дорожчає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Долар, імовірно, продовжить слабшати, попри стабілізацію в п'ятницю за відсутності важливих статданих щодо економіки США, зазначають експерти Monex Europe.

Трейдери чекають зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні 16-17 вересня і подальшого поступового пом'якшення грошово-кредитної політики американським ЦБ на тлі ослаблення американського ринку праці. Це чинитиме тиск на долар у найближчі місяці, йдеться в огляді Monex.

Серпневі дані щодо інфляції в США показали прискорення темпів зростання споживчих цін до 2,9% у річному виразі з липневих 2,7%, що збіглося з прогнозом ринку. Попри посилення інфляції, впевненість трейдерів у тому, що Федрезерв опустить ставку з поточного рівня в 4,25-4,5% річних на майбутньому засіданні, не зменшилася.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження на 25 базисних пунктів у вересні оцінюється ринком у 92,7%, за даними FedWatch.

Тим часом Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер очікувано зберіг усі три основні процентні ставки на колишніх рівнях. Дезінфляційний процес у єврозоні завершився, й інфляція у валютному блоці тепер перебуває на бажаному рівні, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після засідання.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1726 порівняно з $1,1734 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3550 проти $1,3572 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 147,76 єни порівняно з 147,22 єни за підсумками попередніх торгів.

США і Японія відновили свої зобов'язання в межах G7, заявивши, що обмінні курси мають залишатися ринковими. У спільній заяві, поширеній ними в п'ятницю, йдеться про те, що "надмірна волатильність і безладні коливання можуть підірвати економічну та фінансову стабільність". Сторони зобов'язалися уникати маніпуляцій і обмежувати валютні інтервенції.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся під час торгів до 7,1246 юаня з 7,1130 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

