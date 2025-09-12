Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, упевнено зміцнюється до єни

Долар США незначно зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, більш упевнено дорожчає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Долар, імовірно, продовжить слабшати, попри стабілізацію в п'ятницю за відсутності важливих статданих щодо економіки США, зазначають експерти Monex Europe.

Трейдери чекають зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні 16-17 вересня і подальшого поступового пом'якшення грошово-кредитної політики американським ЦБ на тлі ослаблення американського ринку праці. Це чинитиме тиск на долар у найближчі місяці, йдеться в огляді Monex.

Серпневі дані щодо інфляції в США показали прискорення темпів зростання споживчих цін до 2,9% у річному виразі з липневих 2,7%, що збіглося з прогнозом ринку. Попри посилення інфляції, впевненість трейдерів у тому, що Федрезерв опустить ставку з поточного рівня в 4,25-4,5% річних на майбутньому засіданні, не зменшилася.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження на 25 базисних пунктів у вересні оцінюється ринком у 92,7%, за даними FedWatch.

Тим часом Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер очікувано зберіг усі три основні процентні ставки на колишніх рівнях. Дезінфляційний процес у єврозоні завершився, й інфляція у валютному блоці тепер перебуває на бажаному рівні, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після засідання.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1726 порівняно з $1,1734 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3550 проти $1,3572 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 147,76 єни порівняно з 147,22 єни за підсумками попередніх торгів.

США і Японія відновили свої зобов'язання в межах G7, заявивши, що обмінні курси мають залишатися ринковими. У спільній заяві, поширеній ними в п'ятницю, йдеться про те, що "надмірна волатильність і безладні коливання можуть підірвати економічну та фінансову стабільність". Сторони зобов'язалися уникати маніпуляцій і обмежувати валютні інтервенції.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся під час торгів до 7,1246 юаня з 7,1130 юаня напередодні.