Фондові індекси Європи знижуються, за винятком британського

Європейські фондові індекси в п'ятницю знижуються, винятком виступає тільки британський ринок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:24 EET зменшився на 0,15% - до 554,52 пункту.

Німецький DAX опустився на 0,3%, французький CAC 40 - на 0,4%, італійський FTSE MIB - на 0,1%, іспанський IBEX 35 - на 0,5%. Британський індикатор FTSE 100 зріс на 0,3%.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у серпні збільшилися на 2,1% у річному виразі, згідно з остаточними даними статуправління країни. Таким чином, темпи підйому прискорилися порівняно з 1,8% у липні. Попередньо також повідомлялося, що серпнева інфляція становила 2,1%, і опитані Trading Economics експерти в середньому очікували підтвердження цієї оцінки.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами ЄС, минулого місяця зросли на 0,8% у річному виразі, за остаточними розрахунками статагентства країни. Інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у липні. Остаточні дані збіглися як з попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом експертів.

Рада директорів іспанського банку Sabadell у п'ятницю рекомендувала акціонерам не погоджуватися на недружнє поглинання і не продавати акції більшому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), оскільки його пропозиція недооцінює реальну вартість банку. Котирування акцій BBVA зменшилися на 0,9%, Sabadell - на 1,5%.

Вартість інших європейських банків також знижується, зокрема Commerzbank - на 2,2%, Deutsche Bank - на 0,6%, Societe Generale - на 1,4%, BNP Paribas - на 0,6%, UniCredit - на 0,5%, Santander - на 1,4%.

Папери провідних нафтогазових компаній Європи дешевшають: BP Plc - на 0,6%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 0,8%, Equinor - на 1,1%.

Крім того, опустилася ціна акцій автовиробників, зокрема Stellantis - на 2,4%, BMW - на 2%, Ferrari - на 1%, Mercedes-Benz - на 1,8%, Renault - на 2%, "префи" Porsche Automobil Holding і Volkswagen - на 1,7% і 1,6% відповідно.

Британський ринок показує позитивну динаміку завдяки підвищенню котирувань акцій гірничодобувних компаній, зокрема Fresnillo - на 2,5%, Antofagasta - на 1,5%, Endeavour - на 1,6%, Glencore - на 2,5%, Rio Tinto - на 1,5%. Це зумовлено зростанням вартості золота до рекорду і підйомом цін на інші метали.

Акції Vodafone подорожчали на 0,3%. Телекомунікаційна компанія оголосила про партнерство з УЄФА та UC3 для підтримки чоловічого та жіночого футболу.

Промислове виробництво у Великій Британії в липні знизилося на 0,9% порівняно з попереднім місяцем і збільшилося на 0,1% порівняно з тим самим місяцем 2024 року, повідомило статуправління країни. Аналітики в середньому не прогнозували зміни першого показника й очікували підвищення другого на 1,1%, за даними Trading Economics.