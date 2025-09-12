Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи знижуються, за винятком британського

13:16 12.09.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси в п'ятницю знижуються, винятком виступає тільки британський ринок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:24 EET зменшився на 0,15% - до 554,52 пункту.

Німецький DAX опустився на 0,3%, французький CAC 40 - на 0,4%, італійський FTSE MIB - на 0,1%, іспанський IBEX 35 - на 0,5%. Британський індикатор FTSE 100 зріс на 0,3%.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у серпні збільшилися на 2,1% у річному виразі, згідно з остаточними даними статуправління країни. Таким чином, темпи підйому прискорилися порівняно з 1,8% у липні. Попередньо також повідомлялося, що серпнева інфляція становила 2,1%, і опитані Trading Economics експерти в середньому очікували підтвердження цієї оцінки.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами ЄС, минулого місяця зросли на 0,8% у річному виразі, за остаточними розрахунками статагентства країни. Інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у липні. Остаточні дані збіглися як з попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом експертів.

Рада директорів іспанського банку Sabadell у п'ятницю рекомендувала акціонерам не погоджуватися на недружнє поглинання і не продавати акції більшому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), оскільки його пропозиція недооцінює реальну вартість банку. Котирування акцій BBVA зменшилися на 0,9%, Sabadell - на 1,5%.

Вартість інших європейських банків також знижується, зокрема Commerzbank - на 2,2%, Deutsche Bank - на 0,6%, Societe Generale - на 1,4%, BNP Paribas - на 0,6%, UniCredit - на 0,5%, Santander - на 1,4%.

Папери провідних нафтогазових компаній Європи дешевшають: BP Plc - на 0,6%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 0,8%, Equinor - на 1,1%.

Крім того, опустилася ціна акцій автовиробників, зокрема Stellantis - на 2,4%, BMW - на 2%, Ferrari - на 1%, Mercedes-Benz - на 1,8%, Renault - на 2%, "префи" Porsche Automobil Holding і Volkswagen - на 1,7% і 1,6% відповідно.

Британський ринок показує позитивну динаміку завдяки підвищенню котирувань акцій гірничодобувних компаній, зокрема Fresnillo - на 2,5%, Antofagasta - на 1,5%, Endeavour - на 1,6%, Glencore - на 2,5%, Rio Tinto - на 1,5%. Це зумовлено зростанням вартості золота до рекорду і підйомом цін на інші метали.

Акції Vodafone подорожчали на 0,3%. Телекомунікаційна компанія оголосила про партнерство з УЄФА та UC3 для підтримки чоловічого та жіночого футболу.

Промислове виробництво у Великій Британії в липні знизилося на 0,9% порівняно з попереднім місяцем і збільшилося на 0,1% порівняно з тим самим місяцем 2024 року, повідомило статуправління країни. Аналітики в середньому не прогнозували зміни першого показника й очікували підвищення другого на 1,1%, за даними Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес