Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3278 грн/$1
12:33 12.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 12 вересня 2025 року.
|Показник
|11.09.2025
|12.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3030
|41.3278
|0.06
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 вересня - 41,2138 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи знижуються, за винятком британського
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3278 грн/$1
|ЗМІ: BlackRock планує токенізувати свої біржові фонди
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.25
|Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ
|Золото готується до четвертого тижневого зростання на тлі слабких даних з США та прогнозів щодо ставок ФРС
|Азіатські акції продовжують зростання, слідуючи за рекордними максимумами на Волл-стріт; технологічний сектор лідирує за темпами зростання
Бізнес
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters