Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: BlackRock планує токенізувати свої біржові фонди
12:29 12.09.2025 |
Компанія BlackRock планує токенізувати біржові фонди (ETF) на базі реальних активів, акцій, облігацій і криптовалюти. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Цей процес передбачає випуск токенів на блокчейні, прив'язаних до акцій біржових фондів. Як зазначили у виданні, такий підхід дасть змогу запровадити цілодобову торгівлю, спростить облік і призведе до припливу нової ліквідності.
За даними Bloomberg, до експериментів з RWA компанію підштовхнув успіх її спотових криптовалютних ETF на базі біткоїна і Ethereum. За даними SoSoValue, загальний обсяг активів під управлінням (AUM) цих двох фондів становить $86,6 млрд і $16,3 млрд відповідно.
Крім того, у BlackRock є успішний досвід у цій сфері. У 2024 році компанія запустила фонд під назвою BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL).
Його акції спочатку випускалися на блокчейні у вигляді токенів стандарту ERC-20. Фонд інвестує в короткострокові облігації Казначейства США, забезпечуючи прибутковість при відносно низьких ризиках.
Пізніше токени BUIDL з'явилися в безлічі мереж. Його поточний AUM становить близько $2,2 млрд, за даними CoinGecko. Партнером цього проєкту виступила платформа Securitize. Можна припустити, що в разі токенізації інших ETF компанії, вони також будуть доступні на цьому майданчику.
Як зазначили в Bloomberg, подальше просування в цьому питанні залежатиме від позиції регуляторів США.
Раніше CEO BlackRock Ларрі Фінк назвав токенізацію наступним великим трендом у криптосфері.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи знижуються, за винятком британського
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3278 грн/$1
|ЗМІ: BlackRock планує токенізувати свої біржові фонди
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.25
|Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ
|Золото готується до четвертого тижневого зростання на тлі слабких даних з США та прогнозів щодо ставок ФРС
|Азіатські акції продовжують зростання, слідуючи за рекордними максимумами на Волл-стріт; технологічний сектор лідирує за темпами зростання
Бізнес
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters