НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: BlackRock планує токенізувати свої біржові фонди

12:29 12.09.2025 |

Фінанси

 

Компанія BlackRock планує токенізувати біржові фонди (ETF) на базі реальних активів, акцій, облігацій і криптовалюти. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Цей процес передбачає випуск токенів на блокчейні, прив'язаних до акцій біржових фондів. Як зазначили у виданні, такий підхід дасть змогу запровадити цілодобову торгівлю, спростить облік і призведе до припливу нової ліквідності.

За даними Bloomberg, до експериментів з RWA компанію підштовхнув успіх її спотових криптовалютних ETF на базі біткоїна і Ethereum. За даними SoSoValue, загальний обсяг активів під управлінням (AUM) цих двох фондів становить $86,6 млрд і $16,3 млрд відповідно.

Крім того, у BlackRock є успішний досвід у цій сфері. У 2024 році компанія запустила фонд під назвою BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL).

Його акції спочатку випускалися на блокчейні у вигляді токенів стандарту ERC-20. Фонд інвестує в короткострокові облігації Казначейства США, забезпечуючи прибутковість при відносно низьких ризиках.

Пізніше токени BUIDL з'явилися в безлічі мереж. Його поточний AUM становить близько $2,2 млрд, за даними CoinGecko. Партнером цього проєкту виступила платформа Securitize. Можна припустити, що в разі токенізації інших ETF компанії, вони також будуть доступні на цьому майданчику.

Як зазначили в Bloomberg, подальше просування в цьому питанні залежатиме від позиції регуляторів США.

Раніше CEO BlackRock Ларрі Фінк назвав токенізацію наступним великим трендом у криптосфері.

ЗМІ: BlackRock планує токенізувати свої біржові фонди
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

