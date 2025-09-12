ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 12 вересня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|01.08.25
|1862797.90
|671021.59
|879077.93
|181420.07
|18049.90
|473.20
|92817.71
|19937.49
|12.08.25
|1868266.66
|671021.59
|875799.64
|182857.80
|19317.53
|473.20
|99484.56
|19312.33
|13.08.25
|1868132.39
|671021.59
|875704.70
|182363.92
|19348.38
|473.20
|99668.27
|19552.33
|14.08.25
|1876674.55
|671021.59
|882000.08
|184038.57
|19482.31
|473.20
|100203.10
|19455.70
|15.08.25
|1876376.99
|671021.59
|881732.49
|183977.09
|19471.36
|473.20
|100339.34
|19361.92
|18.08.25
|1876011.97
|671021.59
|881179.42
|183880.58
|19485.27
|473.20
|100567.63
|19404.27
|19.08.25
|1875721.28
|671021.59
|881397.52
|183304.24
|19471.89
|473.20
|100660.35
|19392.49
|20.08.25
|1876063.20
|671021.59
|881266.46
|183412.60
|19551.71
|473.20
|100987.03
|19350.59
|21.08.25
|1877841.77
|671021.59
|882664.79
|183455.61
|19685.58
|473.20
|101218.65
|19322.35
|22.08.25
|1871943.14
|671021.59
|886158.67
|177049.44
|19760.23
|473.20
|98319.02
|19161.00
|25.08.25
|1872053.48
|671021.59
|885733.50
|177286.18
|19762.86
|473.20
|98745.64
|19030.51
|26.08.25
|1872767.31
|671021.59
|885419.17
|177694.02
|19822.08
|473.20
|99457.96
|18879.29
|27.08.25
|1870600.37
|671021.59
|884833.95
|175727.59
|19845.23
|473.20
|99619.53
|19079.28
|28.08.25
|1874665.66
|671021.59
|887600.68
|176912.60
|19983.62
|473.20
|99719.06
|18954.90
|29.08.25
|1878806.56
|671021.59
|889571.43
|177217.86
|20118.49
|473.20
|101473.64
|18930.34
|01.09.25
|1878996.81
|671021.59
|889098.60
|177487.75
|20176.37
|473.20
|101797.58
|18941.71
|02.09.25
|1879301.64
|671021.59
|888773.80
|177882.07
|20193.80
|473.20
|102187.63
|18769.54
|03.09.25
|1879090.73
|671021.59
|888240.17
|177951.81
|20193.18
|473.20
|102441.05
|18769.73
|04.09.25
|1884007.59
|671021.59
|892782.49
|177935.49
|20283.72
|473.20
|102701.15
|18809.95
|05.09.25
|1879729.19
|671021.59
|892073.92
|175633.44
|19922.89
|473.20
|101795.23
|18808.91
|08.09.25
|1879421.19
|671021.59
|890815.67
|176484.51
|19911.91
|473.20
|101870.92
|18843.40
|09.09.25
|1879617.55
|671021.59
|890672.59
|176492.00
|19924.21
|473.20
|102272.87
|18761.09
|10.09.25
|1879252.03
|671021.59
|891167.37
|175497.58
|20079.62
|473.20
|102317.03
|18695.64
|11.09.25
|1867852.72
|671021.59
|894557.74
|166292.19
|20014.71
|299.31
|97697.27
|17969.91
|12.09.25
|1872010.00
|671021.59
|893897.09
|168906.51
|20584.55
|299.31
|99345.57
|17955.38
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 12 вересня - 41,3127 грн.