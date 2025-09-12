Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Передача державної частки ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ) у розмірі 25% від Національної комісії з цінних паперів в управління (НКЦПФР) Національному банку України (НБУ) погоджена з Міжнародним валютним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку має бути здійснена якнайшвидше, наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

"Передача Національного депозитарію - це нульова фаза, це обов'язкова умова, яка запускає ефективний процес побудови, без конфліктів інтересів, з чітким розподілом функціоналу між акціонерним володінням і функціями регулятора", - сказав він на пресконференції в Києві в четвер.

Пишний додав, що подібне питання є й до Нацбанку України, який є мажоритарним акціонером центральної клірингової установи України "Розрахунковий центр".

"Потрібно комплексно дивитися на цю проблему, і наш комплексний підхід свідчить про те, що немає жодних ризиків. Це по-перше. По-друге, нам це треба зробити якнайшвидше", - зазначив голова НБУ

Як повідомлялося, НКЦПФР 9 вересня погодила проєкт розпорядження уряду про передачу державної частки НДУ в управління Нацбанку, але запропонувала відтермінувати таку передачу до підготовки узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) пріоритетної дорожньої карти реформ інфраструктури фінансових ринків. На думку Комісії, такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики для належної реалізації поточної програми співпраці з МВФ.

В той же час Пишний наголосив, що такі ризики відсутні. За його словами, під час роботи місії Фонду в Києві з 3 по 10 вересня ця тема обговорювалася декілька разів з представниками МВФ. Він додав, що "жодного разу я від них не чув жодних застережень щодо реалізації того напрацьованого, продуманого, чітко структурованого і затвердженого дорожньою картою (плану заходів), яку підписали усі зацікавлені стейкхолдери, включаючи Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку плану дій".

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій уточнив, що представники МВФ детально ознайомлені і підтримують план з дев'яти заходів щодо імплементації вертикально інтегрованої моделі інфраструктури ринків капіталу, який було підтримано Радою фінансової стабільності.

Він нагадав, що передача держчастки НДУ Нацбанку також знайшла відображення в меморандумі за участі Міністерства економіки, Мінфіну, Національного банку і НКЦПФР з ЄБРР.

"Тому жодних перешкод немає і ми не вважаємо за доцільне цей захід відкладати. Адже це вкрай важлива передумова для практичного впровадження цієї комплексної вправи по модернізації нашого ринку капіталів", - наголосив Гелетій.

За його словами, прийняття відповідного розпорядження Кабінету міністрів очікуються найближчими днями.

Щодо питання про можливий викуп частки приватних міноритаріїв у Нацдепозитарії, Гелетій відповів, що у Нацбанку "є розуміння, як ставати мажоритарним акціонером, як частку матиме холдинг, як частку матиме визнаний міжнародний інвестор".

"Думаю, що невдовзі ми зможемо вже більш детально цю інформацію комунікувати до суспільного загалу", - сказав він.

В НДУ станом на середину цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку - 24,9903%, Укрексімбанку - 9,9903%.

Окрім того, Олена Нусінова була власником 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка - 1,7151%.

Нацдепозитарій у першому півріччі цього року збільшив виручку на 22,2% - до 71,30 млн грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 4,1% - до 16,58 млн грн.

НБУ минулого тижня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, першим етапом якої є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи - Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк - мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.