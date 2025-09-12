Золото готується до четвертого тижневого зростання на тлі слабких даних з США та прогнозів щодо ставок ФРС

Ціни на золото зросли в п'ятницю і готуються до четвертого тижневого зростання поспіль, оскільки зростаючі побоювання щодо ослаблення ринку праці в США затьмарили побоювання щодо інфляції напередодні очікуваного зниження ставок Федеральною резервною системою наступного тижня.

О 04:11 EET cпотове золото подорожчало на 0,6% до 3654,37 доларів за унцію. Контракт коливався поблизу рекордного максимуму в 3673,95 доларів, досягнутого у вівторок. Золото подорожчало на 1,9% за цей тиждень.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,5% до 3692,80 доларів.

«Зараз ринок очікує високу ймовірність щонайменше трьох знижень процентної ставки до кінця 2025 року, що значно перевищує попередні прогнози, зроблені два місяці тому», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг, додавши, що це зараз сприяє зростанню цін на золото.

Споживчі ціни в США в серпні зросли на 0,4%, що є найрізкішим місячним зростанням за сім місяців, тоді як дані, опубліковані в середу, показали несподіване зниження цін виробників у США в серпні.

Кількість заявок на допомогу з безробіття за тиждень різко зросла минулого тижня, що підкреслює істотне погіршення ситуації на ринку праці. Це сталося після опублікування в п'ятницю минулого тижня звіту про зайнятість у США, який сигналізував про майже повне зупинення зростання зайнятості в серпні.

За даними CME Fedwatch Tool, у середу ФРС, як очікується, знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, з невеликою ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів.

Неприбуткове золото, яке часто вважається засобом захисту від інфляції та економічної невизначеності, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

«Ціна недалеко від 3700 доларів... тому це може статися в будь-який момент. У короткостроковій перспективі, згідно з нашим технічним аналізом, ми бачимо певний опір на рівні близько 3900 доларів, але в довгостроковій перспективі ми вважаємо, що більшість інституцій, ймовірно, все ще не достатньо володіють цим активом», - сказав Райан Макінтайр, керуючий партнер Sprott Inc.

Ціна на жовтий метал зросла приблизно на 39% з початку року завдяки слабкому долару, активним покупкам центральних банків, м'якій монетарній політиці та підвищеній глобальній невизначеності.

Спотове срібло подорожчало на 1,2% до 42,04 долара за унцію, платина подорожчала на 0,7% до 1388,85 долара, а паладій подорожчав на 0,8% до 1197,52 долара. Всі три метали були налаштовані на тижневе зростання.