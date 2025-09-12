Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото готується до четвертого тижневого зростання на тлі слабких даних з США та прогнозів щодо ставок ФРС

08:46 12.09.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в п'ятницю і готуються до четвертого тижневого зростання поспіль, оскільки зростаючі побоювання щодо ослаблення ринку праці в США затьмарили побоювання щодо інфляції напередодні очікуваного зниження ставок Федеральною резервною системою наступного тижня.

О 04:11 EET cпотове золото подорожчало на 0,6% до 3654,37 доларів за унцію. Контракт коливався поблизу рекордного максимуму в 3673,95 доларів, досягнутого у вівторок. Золото подорожчало на 1,9% за цей тиждень.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,5% до 3692,80 доларів.

«Зараз ринок очікує високу ймовірність щонайменше трьох знижень процентної ставки до кінця 2025 року, що значно перевищує попередні прогнози, зроблені два місяці тому», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг, додавши, що це зараз сприяє зростанню цін на золото.

Споживчі ціни в США в серпні зросли на 0,4%, що є найрізкішим місячним зростанням за сім місяців, тоді як дані, опубліковані в середу, показали несподіване зниження цін виробників у США в серпні.

Кількість заявок на допомогу з безробіття за тиждень різко зросла минулого тижня, що підкреслює істотне погіршення ситуації на ринку праці. Це сталося після опублікування в п'ятницю минулого тижня звіту про зайнятість у США, який сигналізував про майже повне зупинення зростання зайнятості в серпні.

За даними CME Fedwatch Tool, у середу ФРС, як очікується, знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, з невеликою ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів.

Неприбуткове золото, яке часто вважається засобом захисту від інфляції та економічної невизначеності, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

«Ціна недалеко від 3700 доларів... тому це може статися в будь-який момент. У короткостроковій перспективі, згідно з нашим технічним аналізом, ми бачимо певний опір на рівні близько 3900 доларів, але в довгостроковій перспективі ми вважаємо, що більшість інституцій, ймовірно, все ще не достатньо володіють цим активом», - сказав Райан Макінтайр, керуючий партнер Sprott Inc.

Ціна на жовтий метал зросла приблизно на 39% з початку року завдяки слабкому долару, активним покупкам центральних банків, м'якій монетарній політиці та підвищеній глобальній невизначеності.

Спотове срібло подорожчало на 1,2% до 42,04 долара за унцію, платина подорожчала на 0,7% до 1388,85 долара, а паладій подорожчав на 0,8% до 1197,52 долара. Всі три метали були налаштовані на тижневе зростання.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес