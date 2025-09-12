Азіатські акції продовжують зростання, слідуючи за рекордними максимумами на Волл-стріт; технологічний сектор лідирує за темпами зростання

Азіатські фондові ринки продовжили зростання в п'ятницю, причому акції технологічних компаній і виробників мікросхем лідирували за темпами зростання, оскільки інвестори слідкували за рекордними максимумами на Волл-стріт на тлі очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою наступного тижня.

Гонконг і Південна Корея показали найкращі результати, а японський Nikkei 225 досяг нового рекордного максимуму, незважаючи на політичні заворушення в країні.

Усі три основні індекси акцій США закрилися на рекордно високому рівні в четвер, що було зумовлено сильними показниками технологічного сектора на тлі відновлення оптимізму щодо штучного інтелекту.

Інвестори позитивно відреагували на неоднозначні економічні дані США, що підживило спекуляції про те, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на своєму найближчому засіданні.

Станом 06:19 EET ф'ючерси на індекси акцій США торгувалися практично без змін.

Індекс KOSPI Південної Кореї підскочив на 1,3% завдяки компанії SK Hynix Inc, яка злетіла майже на 6% до рекордного рівня після оголошення про завершення розробки пам'яті нового покоління з високою пропускною здатністю, HBM4, і підготовку до масового виробництва.

Цей чіп пам'яті, призначений для застосування в штучному інтелекті, має вдвічі більшу пропускну здатність і на понад 40% вищу енергоефективність порівняно зі своїм попередником.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 1,6%, а субіндекс Hang Seng TECH підскочив майже на 2,5%.

Японський Nikkei 225 піднявся більш ніж на 1% до 44 888 пунктів, що є новим рекордним максимумом, незважаючи на політичну невизначеність після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.

Японський індекс TOPIX зріс на 0,7%, також досягнувши нового рекордного рівня в 3171,77 пункту.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що індекс споживчих цін у США в серпні зріс на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем, що трохи перевищило очікування, тоді як тижнева кількість заявок на допомогу з безробіття зросла до 263 000, що вказує на ослаблення ринку праці.

Ці суперечливі сигнали не вплинули на очікування, що ФРС знизить процентні ставки на засіданні 16-17 вересня.

Трейдери на ф'ючерсних ринках практично впевнені в зниженні на 25 базисних пунктів, а ймовірність більшого зниження на піввідсотка є незначною.

В Азії індекс Shanghai Composite материкового Китаю зріс на 0,2%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 залишився в основному стабільним. Обидва індекси продемонстрували різке зростання на попередній сесії.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,7%, а індекс Straits Times Сінгапуру знизився на 0,3%.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився в п'ятницю зниженням на 0,2%.

Настрої на ринку були пригніченими на тлі тиску з боку США щодо мит, оскільки, за повідомленнями ЗМІ, президент Трамп закликав Європейський Союз та інших союзників націлитись на Індію та Китай, ввівши високі мита.