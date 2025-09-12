Долар пасе задніх, оскільки кількість заявок на допомогу з безробіття зміцнює думки про зниження ставки ФРС

У п'ятницю долар залишався під тиском, оскільки різке зростання кількості заявок на допомогу з безробіття в США та помірне підвищення інфляції змусили інвесторів зосередитися на ймовірному зниженні процентної ставки Федеральної резервної системи наступного тижня і в подальшому.

Індекс долара останній раз торгувався на рівні 97,585, перервавши дводенну серію зростання в четвер і рухаючись до другого поспіль тижневого зниження.

У четвер дані показали найбільше за чотири роки тижневе зростання кількості американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття.

Це затьмарило дані про споживчу інфляцію в США за серпень, які показали найшвидше зростання цін за сім місяців, але все ще помірне і в цілому відповідає очікуванням.

Хоча неоднозначні дані можуть додати деякої напруги до обговорень політики ФРС наступного тижня, увага інвесторів наразі зосереджена переважно на перспективах зниження ставок.

«Ми знаходимося в досить невизначеному становищі, і перспективи є досить туманними», - сказав Тім Келлехер, голова відділу інституційних продажів іноземної валюти в Commonwealth Bank в Окленді. «Ринок знаходиться на роздоріжжі».

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, що є еталоном, зросла до 4,0282% порівняно з закриттям на рівні 4,011% у США після зниження прибутковості, яка вперше з квітня майже перетнула позначку 4%. Ціни на ф'ючерси на федеральні фонди вказують на те, що ринок вважає, що ФРС обов'язково знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) 17 вересня, оскільки слабкість ринку праці затьмарює ризики інфляції.

Однак, згідно з інструментом FedWatch від CME Group, трейдери стримують бети на значне зниження ставки на 50 б.п. наступного місяця, а ціноутворення вказує на менш значне пом'якшення політики до кінця року, ніж передбачалося раніше.

До японської єни долар торгувався без змін, на рівні 147,27 ієни, практично не змінившись після того, як у п'ятницю уряди США і Японії опублікували спільну заяву, в якій підтвердили, що обмінні курси повинні «визначатися ринком» і що надмірна волатильність і безладний рух обмінних курсів є небажаними.

Курс євро становив 1,1727 долара, знецінившись на 0,1% в Азії, оскільки трейдери стримали свої бети на чергове зниження ставки Європейським центральним банком у цьому циклі, вважаючи тепер черговий крок як кидок монети, після того як банк висловив оптимізм щодо економічних перспектив.

Керівники єврозони вдруге поспіль залишили ключову процентну ставку на рівні 2%, а глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що банк залишається в «хорошому становищі» і що ризики для економіки стали більш збалансованими, ніж раніше.

Австралійський долар торгувався на 0,1% вище на рівні 0,6665 долара, утримуючись стабільно поблизу 10-місячного максимуму, тоді як новозеландський долар подешевшав на 0,1% до 0,5971 долара.

Британський фунт торгувався на рівні 1,3572 долара, подешевшавши на 0,1%, тоді як офшорний юань торгувався без змін на рівні 7,1135 юаня за долар.

