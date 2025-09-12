Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні. Tesla і Micron продемонстрували зростання

Основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні в четвер після зростання акцій Tesla і Micron Technology, а дані про інфляцію і безробіття в США підживили очікування, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього місяця.

Споживчі ціни в США в серпні зросли більше, ніж очікувалося, а річний приріст інфляції був найбільшим за останні сім місяців.

За окремими даними, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 6 вересня, склала 263 000, що є майже чотирирічним максимумом.

«Інфляція залишається стійкою... Незалежно від того, чи називатимемо ми це стагфляцією, чи ні, люди мають різні визначення цього поняття. Але, безумовно, ми перебуваємо в періоді, який є незвичайним порівняно з останніми кількома роками, оскільки ринок праці значно сповільнюється, а інфляція не слідує за ним», - сказав Атсі Шет, головний кредитний директор Moody's Ratings у Нью-Йорку.

Шет прогнозує, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня і ще на 25 базисних пунктів до кінця року.

Торги ф'ючерсами свідчать про те, що трейдери впевнені, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на засіданні з питань політики наступного тижня, а ймовірність більш істотного зниження на 50 базисних пунктів становить близько 7%.

Це є наслідком низки невтішних даних про ринок праці та нижчих, ніж очікувалося, показників інфляції виробників, опублікованих у середу.

Акції Tesla подорожчали на 6% і допомогли індексам S&P 500 і Nasdaq досягти рекордних максимумів.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився на рекордно високому рівні, з приростом більше 1% у JPMorgan і Goldman Sachs Group.

Micron Technology підскочила на 7,5% до 150,55 долара після того, як Citigroup підвищила цільову ціну на виробника мікросхем пам'яті з 150 до 175 доларів. Індекс Philadelphia SE Semiconductor Index піднявся на 0,9%, також досягнувши історичного максимуму.

Акції Warner Bros Discovery підскочили на 29% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Paramount Skydance готує пропозицію про придбання контрольного пакета акцій медіакомпанії, яка переживає фінансові труднощі.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,85% і завершив сесію на рівні 6587,47 пунктів.

Nasdaq піднявся на 0,72% до 22 043,08 пунктів, а Dow - на 1,36% до 46 108,00 пунктів.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з матеріалами, які зросли на 2,14%, за ними йде охорона здоров'я з приростом 1,73%.

Centene підскочила на 9% після того, як страхова компанія підтвердила свій прогноз річного прибутку і заявила, що рейтинги якості її планів Medicare відповідають очікуванням.

Oracle знизилася на 6,2%, віддавши частину 36-відсоткового зростання попередньої сесії, яке додало нового імпульсу ралі штучного інтелекту на Волл-стріт.

Акції Delta Airlines впали на 1,55% після того, як авіаперевізник підтвердив свій прогноз річного прибутку.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 6,8 до 1.

S&P 500 зафіксував 42 нових максимуми і 4 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 143 нових максимуми і 42 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був високим: було продано 18,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.