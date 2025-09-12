Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні. Tesla і Micron продемонстрували зростання

08:02 12.09.2025 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні в четвер після зростання акцій Tesla і Micron Technology, а дані про інфляцію і безробіття в США підживили очікування, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього місяця.

Споживчі ціни в США в серпні зросли більше, ніж очікувалося, а річний приріст інфляції був найбільшим за останні сім місяців.

За окремими даними, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 6 вересня, склала 263 000, що є майже чотирирічним максимумом.

«Інфляція залишається стійкою... Незалежно від того, чи називатимемо ми це стагфляцією, чи ні, люди мають різні визначення цього поняття. Але, безумовно, ми перебуваємо в періоді, який є незвичайним порівняно з останніми кількома роками, оскільки ринок праці значно сповільнюється, а інфляція не слідує за ним», - сказав Атсі Шет, головний кредитний директор Moody's Ratings у Нью-Йорку.

Шет прогнозує, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня і ще на 25 базисних пунктів до кінця року.

Торги ф'ючерсами свідчать про те, що трейдери впевнені, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на засіданні з питань політики наступного тижня, а ймовірність більш істотного зниження на 50 базисних пунктів становить близько 7%.

Це є наслідком низки невтішних даних про ринок праці та нижчих, ніж очікувалося, показників інфляції виробників, опублікованих у середу.

Акції Tesla подорожчали на 6% і допомогли індексам S&P 500 і Nasdaq досягти рекордних максимумів.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився на рекордно високому рівні, з приростом більше 1% у JPMorgan і Goldman Sachs Group.

Micron Technology підскочила на 7,5% до 150,55 долара після того, як Citigroup підвищила цільову ціну на виробника мікросхем пам'яті з 150 до 175 доларів. Індекс Philadelphia SE Semiconductor Index піднявся на 0,9%, також досягнувши історичного максимуму.

Акції Warner Bros Discovery підскочили на 29% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Paramount Skydance готує пропозицію про придбання контрольного пакета акцій медіакомпанії, яка переживає фінансові труднощі.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,85% і завершив сесію на рівні 6587,47 пунктів.

Nasdaq піднявся на 0,72% до 22 043,08 пунктів, а Dow - на 1,36% до 46 108,00 пунктів.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з матеріалами, які зросли на 2,14%, за ними йде охорона здоров'я з приростом 1,73%.

Centene підскочила на 9% після того, як страхова компанія підтвердила свій прогноз річного прибутку і заявила, що рейтинги якості її планів Medicare відповідають очікуванням.

Oracle знизилася на 6,2%, віддавши частину 36-відсоткового зростання попередньої сесії, яке додало нового імпульсу ралі штучного інтелекту на Волл-стріт.

Акції Delta Airlines впали на 1,55% після того, як авіаперевізник підтвердив свій прогноз річного прибутку.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 6,8 до 1.

S&P 500 зафіксував 42 нових максимуми і 4 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 143 нових максимуми і 42 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був високим: було продано 18,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес