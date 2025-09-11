Фінансові новини
Стимулююча валютна лібералізація у серпні потроїла іноземні інвестиції у статутний капітал - голова НБУ
Сума надходжень іноземних інвестицій до статутного капіталу українських підприємств у серпні цього року зросла до $33 млн, що втричі більше за середній показник в період за січень-липень, який склав $11 млн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
"Сума надходжень до статутного капіталу потроїлася", - сказав він на брифінгу в Києві у четвер.
Пишний підкреслив, що Нацбанк під час введення будь-якого валютного пом'якшення дуже уважно аналізує, яке поєднати його зі стимулюванням економічного зростання.
Як повідомлялося, НБУ з 6 серпня 2025 року запровадив новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, розширення форвардних угод, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ. Нацбанк також продовжив впровадження стимулюючої валютної лібералізації: юридичним особам-резидентам дозволено репатріювати дивіденди понад чинні валютні обмеження в межах інвестиційного ліміту, який дорівнює сумі іноземних інвестицій, залучених у статутний капітал підприємства з 12 травня 2025 року.
