Європейські ринки акцій переважно підвищуються, ринок чекає засідання ЄЦБ

Європейські фондові ринки переважно підвищуються в четвер, винятком є Німеччина.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET збільшився на 0,21% - до 553,43 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,42%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,09%. Німецький DAX втрачає 0,02%.

Трейдери чекають засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також публікації звіту про динаміку споживчих цін у США за серпень.

Більшість експертів і учасників ринку очікує, що європейський регулятор збереже незмінними всі три ключові процентні ставки на майбутньому засіданні. Наразі ставка за депозитами ЄЦБ становить 2%.

Поточний рівень ставок більшість членів керівництва ЄЦБ оцінюють як нейтральний, і останніми тижнями багато хто, включно з головою центробанку Крістін Лагард, зазначали, що наявний курс грошово-кредитної політики є виправданим із урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх факторів.

Підсумки засідання буде підбито о 15:15 кч, а о 15:45 кч стартує пресконференція Лагард. ЄЦБ також оприлюднить нові економічні прогнози на найближчі роки.

"Ми очікуємо часткового поліпшення прогнозів для ВВП і підтвердження того, що інфляційний тиск залишається стриманим", - зазначає аналітик Raymond James Investment Services Джеремі Батстон-Карр.

"Економіка єврозони демонструє стійкість до американських торговельних мит, хоча її активність залишається нижчою від потенціалу і, ймовірно, залишиться такою до кінця 2025 року", - наголошує експерт, слова якого наводить Reuters.

О 15:30 кч у четвер буде оприлюднено дані щодо інфляції в США за минулий місяць. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає прискорення інфляції до 2,9% з липневих 2,7%, за даними Trading Economics.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у четвер є акції італійського виробника будматеріалів Buzzi SpA (+7,3%). Папери компанії дорожчають слідом за поліпшенням рекомендації для них аналітиками JPMorgan до "вище ринку" з "на рівні ринку".

Акції французької інжинірингової компанії Technip Energies подорожчали на 5,8%. Technip оголосила про купівлю підрозділу Advanced Materials & Catalysts американської хімкомпанії Ecovyst за $556 млн.

Котирування паперів компаній оборонного сектора продовжують зростати після інциденту з проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на середу. Акції німецьких Rheinmetall, Renk Group і Hensoldt додають у ціні відповідно 0,3%, 1,8% і 2,1%, французької Thales та італійської Leonardo - по 1,5%.

Ринкова вартість Kering збільшилася на 1,5% після того, як власник люксових брендів повідомив, що отримав додатковий рік на реалізацію опціону на викуп частки, що залишилася в модному будинку Valentino. Тепер Kering зможе придбати 70% акцій Valentino у катарського фонду Mayhoola до 2029 року, а не до 2028 року. Раніше цього тижня новий глава Kering Лука де Мео повідомив акціонерам, що його головними пріоритетами будуть скорочення боргів і витрат компанії.

Серед лідерів зниження у зведеному індексі в четвер - акції Vestas Wind Systems (-3%), Novo Nordisk (-2,8%), Burberry Group (-2,2%).