Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій переважно підвищуються, ринок чекає засідання ЄЦБ

14:18 11.09.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки переважно підвищуються в четвер, винятком є Німеччина.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET збільшився на 0,21% - до 553,43 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,42%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,09%. Німецький DAX втрачає 0,02%.

Трейдери чекають засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також публікації звіту про динаміку споживчих цін у США за серпень.

Більшість експертів і учасників ринку очікує, що європейський регулятор збереже незмінними всі три ключові процентні ставки на майбутньому засіданні. Наразі ставка за депозитами ЄЦБ становить 2%.

Поточний рівень ставок більшість членів керівництва ЄЦБ оцінюють як нейтральний, і останніми тижнями багато хто, включно з головою центробанку Крістін Лагард, зазначали, що наявний курс грошово-кредитної політики є виправданим із урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх факторів.

Підсумки засідання буде підбито о 15:15 кч, а о 15:45 кч стартує пресконференція Лагард. ЄЦБ також оприлюднить нові економічні прогнози на найближчі роки.

"Ми очікуємо часткового поліпшення прогнозів для ВВП і підтвердження того, що інфляційний тиск залишається стриманим", - зазначає аналітик Raymond James Investment Services Джеремі Батстон-Карр.

"Економіка єврозони демонструє стійкість до американських торговельних мит, хоча її активність залишається нижчою від потенціалу і, ймовірно, залишиться такою до кінця 2025 року", - наголошує експерт, слова якого наводить Reuters.

О 15:30 кч у четвер буде оприлюднено дані щодо інфляції в США за минулий місяць. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає прискорення інфляції до 2,9% з липневих 2,7%, за даними Trading Economics.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у четвер є акції італійського виробника будматеріалів Buzzi SpA (+7,3%). Папери компанії дорожчають слідом за поліпшенням рекомендації для них аналітиками JPMorgan до "вище ринку" з "на рівні ринку".

Акції французької інжинірингової компанії Technip Energies подорожчали на 5,8%. Technip оголосила про купівлю підрозділу Advanced Materials & Catalysts американської хімкомпанії Ecovyst за $556 млн.

Котирування паперів компаній оборонного сектора продовжують зростати після інциденту з проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на середу. Акції німецьких Rheinmetall, Renk Group і Hensoldt додають у ціні відповідно 0,3%, 1,8% і 2,1%, французької Thales та італійської Leonardo - по 1,5%.

Ринкова вартість Kering збільшилася на 1,5% після того, як власник люксових брендів повідомив, що отримав додатковий рік на реалізацію опціону на викуп частки, що залишилася в модному будинку Valentino. Тепер Kering зможе придбати 70% акцій Valentino у катарського фонду Mayhoola до 2029 року, а не до 2028 року. Раніше цього тижня новий глава Kering Лука де Мео повідомив акціонерам, що його головними пріоритетами будуть скорочення боргів і витрат компанії.

Серед лідерів зниження у зведеному індексі в четвер - акції Vestas Wind Systems (-3%), Novo Nordisk (-2,8%), Burberry Group (-2,2%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес