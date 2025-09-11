НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,303 грн/$1

Сума надходжень іноземних інвестицій до статутного капіталу українських підприємств у серпні цього року зросла до $33 млн, що втричі більше за середній показник в період за січень-липень, який склав $11 млн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.