НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,303 грн/$1
12:41 11.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 11 вересня 2025 року.
|Показник
|10.09.2025
|11.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.198
|41.303
|0.25
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 вересня - 41,2138 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
