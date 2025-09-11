Золото консолідується після рекордного піку, у центрі уваги дані про індекс споживчих цін у США

Ціни на золото в четвер трохи знизилися, коливаючись поблизу рекордних максимумів, оскільки інвестори очіють на дані про споживчу інфляцію в США, які мають бути опубліковані сьогодні, після того як дані про ціни виробників виявилися слабшими, ніж очікувалося, що посилило очікування щодо зниження ставки Федерального резерву наступного тижня.

О 06:11 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3633,97 доларів за унцію. У вівторок золото досягло рекордного максимуму в 3673,95 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,3% до 3671,90 доларів.

«Золото, схоже, консолідує нещодавні прибутки, оскільки ринки чекають на дані індексу споживчих цін США і те, що це означатиме для очікувань щодо зниження ставки ФРС», - сказав Ілля Співак, глава глобального макроекономічного відділу Tastylive.

Ціни виробників у США несподівано впали в серпні через зниження маржі торговельних послуг і помірне зростання вартості товарів.

Інвестори зараз зосереджені на даних про індекс споживчих цін у США, які будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем. За опитуванням Reuters, у серпні очікується зростання на 0,3% після підвищення на 0,2% у липні. Очікується, що індекс споживчих цін зріс на 2,9% у річному вимірі порівняно з 2,7% у липні.

Слабкіші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі минулого тижня, а також переглянуті оцінки, які показують скорочення 911 000 робочих місць за 12 місяців до березня, посилили очікування щодо пом'якшення монетарної політики. Тижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття, які також будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем, дадуть додаткову інформацію про стан ринку праці.

«Тенденція вказує на зростання, але гарячий звіт про індекс споживчих цін може підштовхнути долар, зашкодити цінам на золото в короткостроковій перспективі, змусивши їх відступити. Однак збитки можуть бути обмеженими, оскільки ринки навряд чи відмовляться від бетів на зниження, навіть якщо вони відсунуть їх далі по часовій шкалі», - сказав Співак.

Очікується, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на засіданні в наступну середу, а інвестори також врахували невелику ймовірність зниження на 50 базисних пунктів, згідно з CME FedWatch Tool.

Нижчі процентні ставки зазвичай підтримують золото, яке не приносить доходу.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа оскаржила в середу рішення федерального судді, яке тимчасово заблокувало звільнення губернатора ФРС Лізи Кук.

Cпотове срібло подешевшало на 0,1% до 41,10 долара за унцію. Платина подешевшала на 0,2% до 1383,50 долара, а паладій стабілізувався на рівні 1173,45 долара.



