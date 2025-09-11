Фінансові новини
11.09.25
09:16
RSS
мапа сайту
Акції Азії: Китай лідирує за зростанням на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту в США. Японія досягла нового рекордного рівня
08:33 11.09.2025 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли в четвер, причому Китай лідирував за зростанням на тлі відновлення оптимізму щодо штучного інтелекту в США, а японський Nikkei досяг нового рекордного рівня на тлі політичних потрясінь у країні.
Трейдери очікують на дані про інфляцію споживчих цін у США, які мають бути опубліковані пізніше в ході сесії.
На Волл-стріт, індекси S&P 500 і NASDAQ Composite, що включає акції технологічних компаній, у середу вдруге поспіль досягли рекордного рівня закриття завдяки зростанню акцій Oracle та інших компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.
Зростанню також сприяли очікування зниження процентної ставки Федерального резерву наступного тижня. У четвер в Азії ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з незначним зростанням.
Японський індекс Nikkei 225 підскочив у четвер на понад 1% і досяг нового рекордного рівня в 44 288,47 пунктів, вдруге за тиждень перевищивши позначку в 44 000 пунктів.
Це сталося після того, як прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба пішов у відставку в неділю через значні втрати на виборах і зростаючі внутрішньопартійні розбіжності.
Це викликало очікування, що його наступник може проводити більш експансивну фіскальну та монетарну політику.
Цього тижня настрої на ринку також підтримало підтвердження угоди між США і Японією про зниження мит на експорт японських автомобілів до середини вересня.
Японський індекс TOPIX зріс на 0,2%, залишившись трохи нижче рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня.
Китайський індекс Shanghai Composite підскочив на 1,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс майже на 2%.
Акції виробників мікросхем зросли на тлі відновлення оптимізму щодо попиту на штучний інтелект після того, як компанія Oracle уклала багатомільярдні контракти в цій сфері, що призвело до різкого зростання її акцій у середу.
Індекс Hang Seng у Гонконзі скоротив різкі втрати і знизився на 0,3%, залишившись близьким до чотирирічного максимуму з різким зростанням протягом останніх кількох сесій.
Субіндекс Hang Seng TECH, який на початку торгів знизився на понад 1,3%, відновив усі свої втрати і торгувався без змін, підтриманий акціями виробників мікросхем.
Південнокорейський KOSPI зріс на 0,4%, а індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився.
В інших країнах австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,5%, а індійський Nifty 50 відкрився практично без змін.
На економічному фронті дані, опубліковані в середу, показали несподіване уповільнення інфляції цін виробників у США в серпні, що підкріпило аргументи на користь зниження ФРС ставок на чверть процентного пункту на засіданні 17 вересня.
Більш широко обговорювані дані про споживчі ціни в США будуть опубліковані пізніше в четвер і, як очікується, дадуть більше ясності щодо того, наскільки і як швидко Федеральний резерв може пом'якшити монетарну політику.
