Долар стабільний на тлі даних про інфляцію та уваги до центральних банків

Долар стабілізувався на початку азіатських торгів у четвер після того, як несподіване падіння цін на промислову продукцію в США підкріпило очікування, що Федеральний резерв знизить ставки наступного тижня, а трейдери очікують на дані про споживчі ціни в США, які мають бути опубліковані сьогодні.

Індекс долара піднявся до 97,822, зростаючи третій день поспіль після того, як індекс цін виробників на кінцевий попит впав у серпні на 0,1%, як повідомило в середу Бюро статистики праці Міністерства праці. Це зниження відбулося після стрибка на 0,7% в липні, який також був переглянутий в бік зниження.

«Ринок готується до того, що ФРС пом'якшить політику у вересні і, можливо, тричі протягом цього року», - сказав Родріго Катріл, валютний стратег Національного банку Австралії в Сіднеї. «Сприятливий результат індексу цін виробників свідчить про те, що очікування щодо цін виглядають правильними».

Ринки торгують на очікуваннях, що перспектива пом'якшення політики ФРС є певною, і єдиним питанням, що залишається, є те, наскільки саме. Трейдери оцінюють ймовірність значного зниження ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) на засіданні центрального банку у вересні у 8%, тоді як зниження щонайменше на 25 б.п. вважається вирішеним питанням, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Призначення до комітету ФРС з питань встановлення процентних ставок залишалися в центрі уваги, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа в середу подала апеляцію на рішення федерального судді, яке тимчасово забороняє Трампу вжити безпрецедентного кроку і звільнити губернатора Федеральної резервної системи Лізу Кук. Білий дім прагне звільнити її до засідання центрального банку США з питань встановлення процентних ставок, яке відбудеться наступного тижня.

Стівен Міран також наблизився до призначення на посаду губернатора Федеральної резервної системи, що сприяє зусиллям Трампа щодо здійснення більш прямого контролю над політикою процентних ставок. Банківський комітет Сенату проголосував за просування кандидатури Мірана, хоча законодавці, які брали участь у голосуванні, заявили, що далеко не впевнені, чи вдасться завершити процес вчасно, щоб він міг взяти участь у засіданні ФРС 16-17 вересня.

Долар торгувався без змін по відношенню до єни на рівні 147,41 єни після того, як дані показали, що оптові ціни в Японії зросли на 2,7% за рік, прискорившись порівняно з попереднім місяцем, що є ознакою стійкого інфляційного тиску в четвертій за величиною економіці світу.

Євро зріс до 1,1698 долара напередодні засідання Європейського центрального банку з питань монетарної політики, яке відбудеться пізніше в четвер і на якому, як очікується, ставки залишаться без змін. Аналітики заявили, що політики можуть зайняти більш м'яку позицію, щоб протидіяти напруженій торговельній та політичній ситуації на континенті.

Єдина валюта відновлюється після дводенного падіння на тлі геополітичної напруженості на східному фланзі блоку. Польща заявила, що в середу збила підозрілі російські дрони у своєму повітряному просторі за підтримки літаків своїх союзників по НАТО. Це перший відомий випадок, коли член західного військового альянсу відкрив вогонь під час війни Росії в Україні.

Австралійський долар коштував 0,66165 долара, піднявшись на 0,04% на початку торгів після досягнення в середу найвищого рівня з листопада, підтриманий зростанням цін на сировинні товари, включаючи залізну руду, нафту і золото, яке наближається до рекордних максимумів.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,1184 юаня за долар, зміцнившись на 0,03% на початку азіатських торгів. Ківі знизився на 0,03% до 0,59375 долара.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3527 долара, не змінившись за день.