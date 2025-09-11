S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, оскільки Oracle злетіла на хвилі оптимізму щодо штучного інтелекту

S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні в середу, оскільки Oracle злетіла, а дані про інфляцію, які виявилися нижчими за очікувані, підтримали очікування, що Федеральний резерв США знизить процентні ставки наступного тижня.

Акції Oracle злетіли на 36%, продемонструвавши найбільший одноденний приріст з 1992 року, після того як технологічна компанія вказала на різке зростання попиту на свої хмарні послуги з боку компаній, що займаються штучним інтелектом.

Ринкова вартість компанії досягла 922 млрд доларів, випередивши за вартістю Eli Lilly, JPMorgan Chase і Walmart і наблизившись до ринкової вартості Tesla, яка становить 1,12 трлн доларів.

Акції компаній, що виробляють чіпи для штучного інтелекту, також зросли: Nvidia - на 3,8%, Broadcom - на 10%, Advanced Micro Devices - на 2,4%. Індекс PHLX chip зріс на 2,3% до рекордного рівня.

Вигоду отримали й постачальники електроенергії для центрів обробки даних: Constellation Energy, Vistra і GE Vernova зросли більш ніж на 6%.

Apple, яку багато інвесторів вважають відсталою в гонці за домінування в галузі штучного інтелекту, знизилася на 3,2%, продемонструвавши падіння четверту сесію поспіль.

Більш низькі, ніж очікувалося, показники цін виробників надали додатковий імпульс, оскільки трейдери підкріпили свої бети на зниження процентних ставок цього року.

Останні дані про ринок праці підтвердили, що ринок робочих місць у США перебуває в стані спаду.

Трейдери очікують, що ФРС знизить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на своєму засіданні з питань політики наступного тижня, при цьому ймовірність того, що центральний банк знизить ставки на 50 базисних пунктів, становить 10%, як показав FedWatch Tool від CME.

Індекс S&P 500 зріс приблизно на 11% у 2025 році, а Nasdaq - приблизно на 13%.

«Фундаментальні показники на внутрішніх фондових ринках залишаються дуже сильними. Але ми також маємо визнати, що на даний момент оцінки є завищеними і створюють певну природну напругу для продовження висхідної траєкторії», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management у Біллінгсі, штат Монтана.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,30% і завершив сесію на рівні 6532,04 пункти, закрившись на рекордно високому рівні другий день поспіль.

Індекс Nasdaq піднявся на 0,03% до 21 886,06 пункти, закрившись на рекордно високому рівні третій день поспіль. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,48% до 45 490,92 пункти.

Шість з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з індексом споживчих товарів дискреційного попиту, який впав на 1,58%, за ним слідував індекс споживчих товарів першої необхідності, який втратив 1,06%.

Інвестори тепер зосередяться на даних про споживчі ціни, які будуть опубліковані в четвер, щоб зрозуміти, куди рухається інфляція в США.

«Поєднання слабких даних (показники PPI) з посиленим акцентом ФРС на ринку праці та зростаючою тенденцією до зниження щомісячних даних про зайнятість - все це підтверджує очікування щодо зниження ставки», - зазначив Джордан Різуто, головний інформаційний директор GammaRoad Capital Partners.

У вівторок федеральний суддя тимчасово заблокував рішення президента США Дональда Трампа про звільнення губернатора ФРС Лізи Кук, що стало невдачею для Білого дому.

Barclays і Deutsche Bank підвищили свої цільові показники на кінець року для індексу S&P 500, посилаючись на більш високі прибутки корпорацій, стійке економічне зростання в США та оптимізм щодо штучного інтелекту.

Акції Synopsys впали на 36%, що стало найбільшим одноденним падінням за всю історію, після того як постачальник програмного забезпечення для проектування мікросхем не виправдав прогнози Волл-стріт щодо квартального доходу. Акції конкурента Cadence Design Systems впали на 6,4%.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.

S&P 500 зафіксував 19 нових максимумів і 8 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 112 нових максимумів і 72 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 17,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,0 млрд акцій за попередні 20 сесій.