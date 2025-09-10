Долар США стабільний до основних світових валют на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,02%.

У середу ринок чекає публікації даних про динаміку цін виробників у США за серпень, а в четвер - звіту про зміну споживчих цін у країні. Ця статистика, ймовірно, вплине на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки на засіданні, яке відбудеться наступного тижня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, імовірність її зниження цього місяця на 25 базисних пунктів оцінюється ринком у 91,7%, за даними FedWatch.

Очікування пом'якшення грошово-кредитної політики американським ЦБ різко зросли останнім часом у зв'язку з сигналами ослаблення ринку праці. Напередодні міністерство праці США переглянуло з різким зниженням дані про кількість робочих місць, створених в економіці країни за 12 місяців до березня 2025 року включно. Згідно з оновленими оцінками Мінпраці, кількість робочих місць була на 911 тис. меншою, ніж передбачалося раніше.

Тим часом Європейський центральний банк (ЄЦБ), імовірно, завершив цикл зниження ставок. Більшість експертів і учасників ринку очікує, що європейський регулятор збереже незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання в четвер. Наразі ставка за депозитами ЄЦБ становить 2%.

Поточний рівень ставок більшість членів керівництва ЄЦБ оцінюють як нейтральний, і останніми тижнями багато хто, включно з головою центробанку Крістін Лагард, зазначали, що нинішній курс грошово-кредитної політики є виправданим з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх чинників.

Пара євро/долар за даними на 15:05 кч торгується на рівні $1,1708 порівняно з $1,1711 на закриття попередньої сесії. Потенціал зміцнення євро в найближчій перспективі виглядає обмеженим, оскільки розбіжність у монетарній політиці ЄЦБ і ФРС уже враховані ринком, зазначає аналітик LMAX Group Джоель Крюгер. Ринок уже "добре відіграв" ослаблення долара на очікуваннях зниження ставки Федрезервом, каже Крюгер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Курс фунта до долара становить $1,3533 проти $1,3527 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 147,48 єни порівняно з 147,41 єни за підсумками попередніх торгів. Курс долара опустився до 7,1203 юаня з 7,1240 юаня напередодні.