Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки, дорожчають акції Inditex

15:36 10.09.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у середу.

Трейдери чекають на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер, а також оцінюють інформацію стосовно обговорення нових санкцій щодо покупців російської нафти.

За даними газети Financial Times, президент США Дональд Трамп запропонував Євросоюзу запровадити мита у 100% для Китаю та Індії, щоб посилити тиск на РФ. Одне з джерел зазначило, що США готові запроваджувати аналогічні мита, якщо це зробить Європа.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600, за даними на 11:55 EET, збільшився на 0,18% - до 553,4 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,07%, французький CAC 40 - 0,18%, іспанський IBEX 35 - 0,87%. Водночас німецький DAX втрачає 0,02%, італійський FTSE MIB - 0,13%.

У центрі уваги ринку залишається і політична ситуація у Франції. Президент країни Еммануель Макрон у вівторок призначив новим прем'єр-міністром Себастьєна Лекорню, який обіймав посаду міністра оборони в уряді Франсуа Байру, що пішов у відставку. Це вже п'ятий прем'єр у Франції менше ніж за два роки. Інвестори очікують рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch щодо рейтингу Франції, яке буде опубліковано в п'ятницю.

Напередодні Fitch поліпшило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,4% з очікуваних у липні 2,2%, зазначивши сильніші, ніж очікувалося, економічні дані за другий квартал. Прогноз підвищення ВВП єврозони підвищено до 1,1% з 0,8%.

Акції Novo Nordisk додають у ціні 2,6% під час торгів у середу. Данська фармкомпанія оголосила, що скоротить 9 тис. робочих місць у рамках програми трансформації бізнесу. Це, як очікується, дасть їй змогу домогтися щорічної економії на витратах розміром 8 млрд данських крон ($1,3 млрд) до кінця 2026 року. Водночас Novo Nordisk різко погіршила прогноз зростання операційного прибутку без урахування курсових різниць на 2025 рік через разові витрати, пов'язані з реорганізацією бізнесу, - до 4-10% з 10-16%, які очікувалися в серпні.

Вартість паперів іспанської Industria de Diseño Textil SA (Inditex) підскочила на 6,6%. Виручка одного з найбільших світових ритейлерів одягу в другому фінансовому кварталі виявилася слабшою за прогнози ринку. Однак компанія заявила, що її нова колекція на осінньо-зимовий період була "дуже добре" зустріта покупцями, і обсяги продажу в період з 1 серпня до 7 вересня були на 9% вищими, ніж роком раніше.

Акції німецького виробника ПЗ SAP SE подорожчали на 1,8% завдяки сильній квартальній звітності його американського конкурента - Oracle Corp.

Вартість паперів Alstom зросла на 5,1%. Французький концерн повідомив про укладення контракту з державною транспортною компанією американського штату Нью-Джерсі NJ Transit на постачання 200 пасажирських вагонів і 12 локомотивів на загальну суму EUR1 млрд.

Котирування акцій компаній оборонного сектора підвищуються після інциденту з проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на середу. Папери німецьких Rheinmetall, Renk Group і Hensoldt додають у ціні відповідно 1,2%, 2,2% і 1,1%, французької Thales - 3,5%, італійської Leonardo - 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес