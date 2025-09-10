Фінансові новини
- 10.09.25
- 20:10
- RSS
- мапа сайту
Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки, дорожчають акції Inditex
15:36 10.09.2025 |
Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у середу.
Трейдери чекають на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер, а також оцінюють інформацію стосовно обговорення нових санкцій щодо покупців російської нафти.
За даними газети Financial Times, президент США Дональд Трамп запропонував Євросоюзу запровадити мита у 100% для Китаю та Індії, щоб посилити тиск на РФ. Одне з джерел зазначило, що США готові запроваджувати аналогічні мита, якщо це зробить Європа.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600, за даними на 11:55 EET, збільшився на 0,18% - до 553,4 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,07%, французький CAC 40 - 0,18%, іспанський IBEX 35 - 0,87%. Водночас німецький DAX втрачає 0,02%, італійський FTSE MIB - 0,13%.
У центрі уваги ринку залишається і політична ситуація у Франції. Президент країни Еммануель Макрон у вівторок призначив новим прем'єр-міністром Себастьєна Лекорню, який обіймав посаду міністра оборони в уряді Франсуа Байру, що пішов у відставку. Це вже п'ятий прем'єр у Франції менше ніж за два роки. Інвестори очікують рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch щодо рейтингу Франції, яке буде опубліковано в п'ятницю.
Напередодні Fitch поліпшило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,4% з очікуваних у липні 2,2%, зазначивши сильніші, ніж очікувалося, економічні дані за другий квартал. Прогноз підвищення ВВП єврозони підвищено до 1,1% з 0,8%.
Акції Novo Nordisk додають у ціні 2,6% під час торгів у середу. Данська фармкомпанія оголосила, що скоротить 9 тис. робочих місць у рамках програми трансформації бізнесу. Це, як очікується, дасть їй змогу домогтися щорічної економії на витратах розміром 8 млрд данських крон ($1,3 млрд) до кінця 2026 року. Водночас Novo Nordisk різко погіршила прогноз зростання операційного прибутку без урахування курсових різниць на 2025 рік через разові витрати, пов'язані з реорганізацією бізнесу, - до 4-10% з 10-16%, які очікувалися в серпні.
Вартість паперів іспанської Industria de Diseño Textil SA (Inditex) підскочила на 6,6%. Виручка одного з найбільших світових ритейлерів одягу в другому фінансовому кварталі виявилася слабшою за прогнози ринку. Однак компанія заявила, що її нова колекція на осінньо-зимовий період була "дуже добре" зустріта покупцями, і обсяги продажу в період з 1 серпня до 7 вересня були на 9% вищими, ніж роком раніше.
Акції німецького виробника ПЗ SAP SE подорожчали на 1,8% завдяки сильній квартальній звітності його американського конкурента - Oracle Corp.
Вартість паперів Alstom зросла на 5,1%. Французький концерн повідомив про укладення контракту з державною транспортною компанією американського штату Нью-Джерсі NJ Transit на постачання 200 пасажирських вагонів і 12 локомотивів на загальну суму EUR1 млрд.
Котирування акцій компаній оборонного сектора підвищуються після інциденту з проникненням безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на середу. Папери німецьких Rheinmetall, Renk Group і Hensoldt додають у ціні відповідно 1,2%, 2,2% і 1,1%, французької Thales - 3,5%, італійської Leonardo - 1,7%.
