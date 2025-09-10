Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1980 грн/$1
12:35 10.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 10 вересня 2025 року.
|Показник
|09.09.2025
|10.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1003
|41.1980
|0.24
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 10 вересня - 41,1237 грн.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1980 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.09.25
|Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США
|Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра
|Долар тримається на плаву напередодні звітів про інфляцію. Бети на зниження процентної ставки в США залишаються незмінними
|Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, інвестори прогнозують зниження ставок
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр