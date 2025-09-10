Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США

Ціни на золото в середу трохи зросли, утримуючись вище критичного рівня 3600 доларів за унцію, підтримані очікуваннями зниження процентних ставок у США цього місяця, тоді як ключові звіти про інфляцію, які мають бути опубліковані цього тижня, також перебувають у центрі уваги інвесторів.

О 03:01 EET cпотове золото подорожчало на 0,3% до 3635,329 доларів за унцію, після того як у вівторок досягло рекордного рівня 3673,95 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,2% до 3673,70 доларів.

«Настрої дійсно оптимістичні. На даний момент є кілька основних факторів, що впливають на ціни на золото. Головним з них є очікування зниження процентної ставки в США», - сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

«Короткострокові перспективи багато в чому залежать від цих даних про інфляцію. Якщо вони виявляться дещо гострими, то зниження процентної ставки може дещо відхилитися від кривої і спровокувати відкат на технічно перекупленому ринку».

Дані про інфляцію цін виробників у США, які мають бути опубліковані о 12:30 за Гринвічем, та показники інфляції споживчих цін у четвер будуть ретельно відстежуватися з метою отримання додаткових підказів щодо траєкторії процентних ставок Федерального резерву.

За даними уряду, опублікованими у вівторок, за 12 місяців до березня в економіці США було створено на 911 000 робочих місць менше, ніж передбачалося раніше, що свідчить про те, що зростання зайнятості вже сповільнювалося до введення президентом Дональдом Трампом агресивних мит на імпорт.

Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, опубліковані минулого тижня, також вказують на погіршення ситуації на ринку праці і підтверджують необхідність зниження процентної ставки на засіданні ФРС у вересні.

За даними FedWatch Tool від CME Group, ринки повністю враховують зниження ставки на 25 базисних пунктів, тоді як ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів становить близько 6%.

Ціни на золото зросли на 38% з початку року, після стрибка на 27% у 2024 році, підтриманого м'яким доларом, значним накопиченням центрального банку, м'якою монетарною політикою та підвищеною глобальною невизначеністю.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Спотове срібло подорожчало на 0,3% до 41 долара за унцію. Платина подорожчала на 0,9% до 1380,74 долара, а паладій залишився на рівні 1148,57 долара.