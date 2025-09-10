Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США
08:34 10.09.2025 |
Ціни на золото в середу трохи зросли, утримуючись вище критичного рівня 3600 доларів за унцію, підтримані очікуваннями зниження процентних ставок у США цього місяця, тоді як ключові звіти про інфляцію, які мають бути опубліковані цього тижня, також перебувають у центрі уваги інвесторів.
О 03:01 EET cпотове золото подорожчало на 0,3% до 3635,329 доларів за унцію, після того як у вівторок досягло рекордного рівня 3673,95 доларів.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,2% до 3673,70 доларів.
«Настрої дійсно оптимістичні. На даний момент є кілька основних факторів, що впливають на ціни на золото. Головним з них є очікування зниження процентної ставки в США», - сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.
«Короткострокові перспективи багато в чому залежать від цих даних про інфляцію. Якщо вони виявляться дещо гострими, то зниження процентної ставки може дещо відхилитися від кривої і спровокувати відкат на технічно перекупленому ринку».
Дані про інфляцію цін виробників у США, які мають бути опубліковані о 12:30 за Гринвічем, та показники інфляції споживчих цін у четвер будуть ретельно відстежуватися з метою отримання додаткових підказів щодо траєкторії процентних ставок Федерального резерву.
За даними уряду, опублікованими у вівторок, за 12 місяців до березня в економіці США було створено на 911 000 робочих місць менше, ніж передбачалося раніше, що свідчить про те, що зростання зайнятості вже сповільнювалося до введення президентом Дональдом Трампом агресивних мит на імпорт.
Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, опубліковані минулого тижня, також вказують на погіршення ситуації на ринку праці і підтверджують необхідність зниження процентної ставки на засіданні ФРС у вересні.
За даними FedWatch Tool від CME Group, ринки повністю враховують зниження ставки на 25 базисних пунктів, тоді як ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів становить близько 6%.
Ціни на золото зросли на 38% з початку року, після стрибка на 27% у 2024 році, підтриманого м'яким доларом, значним накопиченням центрального банку, м'якою монетарною політикою та підвищеною глобальною невизначеністю.
Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
Спотове срібло подорожчало на 0,3% до 41 долара за унцію. Платина подорожчала на 0,9% до 1380,74 долара, а паладій залишився на рівні 1148,57 долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
ТОП-НОВИНИ
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США
|Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра
|Долар тримається на плаву напередодні звітів про інфляцію. Бети на зниження процентної ставки в США залишаються незмінними
|Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, інвестори прогнозують зниження ставок
|Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки
|НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію
Бізнес
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600