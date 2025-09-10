Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра

Азіатські акції зросли в середу, на чолі з Південною Кореєю та Гонконгом, слідуючи за рекордним закриттям Волл-стріт, тоді як японські акції коливалися поблизу історичних максимумів на тлі політичних заворушень після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.

Інвестори також оцінили слабші, ніж очікувалося, дані про інфляцію в Китаї, підкресливши стійкий дефляційний тиск на другу за величиною економіку світу.

Усі три основні індекси Волл-стріт у вівторок досягли рекордних максимумів на закритті, підтримані очікуваннями зниження ставки Федерального резерву наступного тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в середу в Азії майже не змінилися.

Японський індекс Nikkei 225 у середу піднявся на 0,5%, коливаючись трохи нижче рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії. У вівторок він піднявся до 44 185,7 пунктів.

Більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,4% у середу.

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба пішов у відставку в неділю після важкої поразки на виборах і зростання внутрішніх розбіжностей у партії.

Це викликало очікування, що його наступник може проводити більш експансивну фіскальну та монетарну політику.

Настрої на ринку також підтримало підтвердження угоди між США і Японією про зниження мит на експорт японських автомобілів до середини вересня.

Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1,2% до чотирирічного максимуму в середу, а індекс Hang Seng TECH sun-index підскочив на 2% на тлі оптимізму навколо технологічного індексу Nasdaq, який досяг нового рекордного рівня закриття.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 1,5%, а акції великих виробників мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix подорожчали відповідно на 1,5% і 5%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі також піднявся на понад 1%.

Тим часом, дані, опубліковані в середу, показали, що споживчі ціни в Китаї в серпні впали більше, ніж очікувалося, оскільки стимулюючі заходи уряду не змогли протидіяти закріпленій дефляції, а ціни виробників продовжили падіння 35-й місяць поспіль.

Індекс Shanghai Composite знизився на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії зріс на 0,2%, а ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії - на 0,4%, що вказує на помірне зростання на відкритті.