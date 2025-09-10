Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра
08:18 10.09.2025 |
Азіатські акції зросли в середу, на чолі з Південною Кореєю та Гонконгом, слідуючи за рекордним закриттям Волл-стріт, тоді як японські акції коливалися поблизу історичних максимумів на тлі політичних заворушень після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.
Інвестори також оцінили слабші, ніж очікувалося, дані про інфляцію в Китаї, підкресливши стійкий дефляційний тиск на другу за величиною економіку світу.
Усі три основні індекси Волл-стріт у вівторок досягли рекордних максимумів на закритті, підтримані очікуваннями зниження ставки Федерального резерву наступного тижня.
Ф'ючерси на американські фондові індекси в середу в Азії майже не змінилися.
Японський індекс Nikkei 225 у середу піднявся на 0,5%, коливаючись трохи нижче рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії. У вівторок він піднявся до 44 185,7 пунктів.
Більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,4% у середу.
Це сталося після того, як прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба пішов у відставку в неділю після важкої поразки на виборах і зростання внутрішніх розбіжностей у партії.
Це викликало очікування, що його наступник може проводити більш експансивну фіскальну та монетарну політику.
Настрої на ринку також підтримало підтвердження угоди між США і Японією про зниження мит на експорт японських автомобілів до середини вересня.
Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1,2% до чотирирічного максимуму в середу, а індекс Hang Seng TECH sun-index підскочив на 2% на тлі оптимізму навколо технологічного індексу Nasdaq, який досяг нового рекордного рівня закриття.
Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 1,5%, а акції великих виробників мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix подорожчали відповідно на 1,5% і 5%.
Індекс Straits Times в Сінгапурі також піднявся на понад 1%.
Тим часом, дані, опубліковані в середу, показали, що споживчі ціни в Китаї в серпні впали більше, ніж очікувалося, оскільки стимулюючі заходи уряду не змогли протидіяти закріпленій дефляції, а ціни виробників продовжили падіння 35-й місяць поспіль.
Індекс Shanghai Composite знизився на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%.
В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії зріс на 0,2%, а ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії - на 0,4%, що вказує на помірне зростання на відкритті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
ТОП-НОВИНИ
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США
|Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра
|Долар тримається на плаву напередодні звітів про інфляцію. Бети на зниження процентної ставки в США залишаються незмінними
|Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, інвестори прогнозують зниження ставок
|Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки
|НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію
Бізнес
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600