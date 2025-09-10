Долар тримається на плаву напередодні звітів про інфляцію. Бети на зниження процентної ставки в США залишаються незмінними

У середу долар США залишався стабільним, утримуючи нічні прибутки, оскільки трейдери готувалися до важливих звітів про інфляцію цього тижня, які можуть допомогти визначити розмір і масштаб зниження процентних ставок Федеральною резервною системою на наступний тиждень і далі.

Після того, як минулого тижня невтішний звіт про ринок праці закріпив очікування щодо зниження ставок ФРС на засіданні 16-17 вересня, єдиним питанням для інвесторів залишається, чи буде розмір зниження 25 або 50 базисних пунктів.

Багато в чому це буде залежати від ступеня впливу мит на ціни в найбільшій економіці світу. Дані про інфляцію цін виробників у США будуть опубліковані в середу, а звіт про інфляцію споживчих цін - у четвер.

Трейдери повністю враховують зниження на 25 базисних пунктів наступного тижня і припускають 5% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів. Вони очікують пом'якшення на 66 базисних пунктів цього року.

«Поріг для зниження на 50 базисних пунктів є високим, і, ймовірно, для того, щоб виправдати позицію «голубів», необхідна явна несподівана негативна динаміка базової інфляції», - зазначив Кіран Вільямс, керівник відділу валютних операцій в Азії компанії InTouch Capital Markets.

«З огляду на стійкі ціни на послуги та схильність ФРС до поступових змін, значне зниження наступного тижня виглядає малоймовірним, але дані визначатимуть, наскільки агресивно ринок буде оцінювати шлях до пом'якшення політики до кінця року».

Це залишило валютні ринки в підвішеному стані на азіатській сесії. Євро трохи знизився до 1,16985 долара після падіння на 0,5% на попередній сесії, а фунт стерлінгів був на рівні 1,3522 долара. Єна майже не змінилася і становила 147,42 за долар.

Австралійський долар був на рівні 0,6587 долара, коливаючись поблизу семитижневого максимуму, якого він досяг у вівторок.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших валют, залишився стабільним на рівні 97,834 після зростання на 0,3% у вівторок. Індекс знизився приблизно на 10% у 2025 році, оскільки нестабільна торговельна політика США та очікування зниження процентних ставок знизили привабливість долара.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що за 12 місяців до березня економіка, ймовірно, створила на 911 000 робочих місць менше, ніж передбачалося раніше, що свідчить про те, що зростання зайнятості вже сповільнилося до введення президентом Дональдом Трампом агресивних мит на імпорт.Ф

Хоча звіт підкреслив тріщини на ринку праці, бети на зниження процентних ставок залишилися незмінними, оскільки інвестори не зважали на дані, що відображають минуле, зазначаючи, що вони не надають жодної інформації про створення робочих місць з березня.

«Я думаю, що 50 базисних пунктів на даний момент більше зашкодять, ніж допоможуть настроям», - сказав Мет Сімпсон, старший аналітик ринку в City Index у Брісбені. «Крім того, ФРС захоче зберегти репутацію і не піддатися повністю бажанням Трампа».

«Ринки очікують три зниження ставок протягом наступних трьох засідань, і ФРС має всі можливості, щоб виправдати ці очікування або збільшити ймовірність зниження ставок у 2026 році, не вдаючись до зниження на 50 базисних пунктів наступного тижня», - зазначив Сімпсон.

Інвестори також стежать за політичною ситуацією в світі, зосереджуючи увагу на тому, хто замінить Шігеру Ісібу на посаді прем'єр-міністра Японії, а також на п'ятому прем'єр-міністрі Франції за два роки на тлі зростаючих побоювань щодо бюджету.

Індонезійська рупія знову буде в центрі уваги після падіння на 1% у вівторок після відставки високоповажного міністра фінансів Шрі Муляні Індраваті, що шокувало ринки.

Шрі Муляні, відома тим, що керувала найбільшою економікою Південно-Східної Азії в умовах численних викликів, широко вважалася однією з небагатьох сил, що стримували великі обіцянки Прабово щодо зростання та витрат, які збентежили багатьох інвесторів.

«Фундаментальний ризик зараз схиляється до фіскальної розпущеності на тлі зростаючих протестів і тиску з метою фінансування популістських соціальних програм», - сказав Вільямс з InTouch.

«Без надійної опори рупія залишається вразливою, навіть незважаючи на те, що резерви Банку Індонезії забезпечують тимчасовий буфер».

