Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, інвестори прогнозують зниження ставок

Три основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні у вівторок, в той час як UnitedHealth продемонструвала зростання, а перегляд у бік зниження даних по зайнятості підкріпив очікування, що Федеральний резерв незабаром знизить процентні ставки, щоб підтримати економічне зростання.

Індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones Industrial Average завершили день на нових рекордно високих рівнях, продовживши цьогорічне зростання, яке було викликане ентузіазмом щодо штучного інтелекту та очікуваннями зниження вартості позик.

За даними уряду, за 12 місяців до березня в економіці США було створено на 911 000 робочих місць менше, ніж передбачалося раніше, що свідчить про те, що зростання зайнятості вже сповільнилося до того, як президент Дональд Трамп запровадив глобальні мита.

Фінансові ринки врахували зниження на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного тижня, а торгівля ф'ючерсами вказує на майже 10% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів, згідно з FedWatch Tool від CME.

Останні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі за липень і серпень також вказують на погіршення ситуації на ринку праці.

«Це ніяк не впливає на рішення ФРС про зниження ставки на 25 базисних пунктів», - прокоментував перегляд даних про зайнятість Пол Нолте, ринковий стратег Murphy & Sylvest у Чикаго. «Ми не знаємо, як буде ситуація в наступних місяцях, і не дізнаємося цього ще кілька місяців, але це вказує на слабкість ринку праці».

UnitedHealth підскочила після того, як заявила, що очікує, що кількість учасників найпопулярніших страхових планів Medicare буде відповідати її очікуванням, що може означати більші виплати від уряду страховій компанії.

JPMorgan Chase піднялася на 1,7% після того, як один із керівників заявив, що доходи від інвестиційного банкінгу та доходи від ринків у третьому кварталі зростуть.

«Це все хороші новини, ознаки хорошої, процвітаючої економіки. Злиття і поглинання повертаються після того, як «День визволення» Трампа різко зупинив цей процес», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital, маючи на увазі мита США, оголошені в квітні.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,27% і завершив сесію на рівні 6512,61 пункту, перевищивши свій рекорд минулого четверга.

Індекс Nasdaq піднявся на 0,37% до 21 879,49 пункту, що є другим поспіль рекордним закриттям.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,43% до 45 711,34 пунктів, перевищивши свій попередній рекорд закриття 28 серпня.

Вісім з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з індексом комунікаційних послуг, який зріс на 1,64%, за ним слідував індекс комунальних послуг, який зріс на 0,71%.

З початку року індекс S&P 500 зріс приблизно на 11%, а індекс Nasdaq - на 13%.

Акції Apple впали на 1,5% після того, як компанія представила нові iPhone, які не викликали ентузіазму у інвесторів.

Broadcom впав на 2,6% після того, як другий за вартістю виробник мікросхем у світі продемонстрував зростання протягом п'яти попередніх сесій.

Інвестори зосередяться на звіті про інфляцію виробників у середу та даних про споживчі ціни у четвер, щоб оцінити вплив митної політики Трампа та визначити, чи є підстави для більш агресивного зниження процентних ставок.

Nebius злетіла майже на 50% після того, як компанія, що займається інфраструктурою штучного інтелекту, підписала угоду з Microsoft на суму 17,4 млрд доларів. Конкурент CoreWeave підскочив на 7%.

Акції класу B Fox Corp впали на 6,7%, а News Corp - на 4,5%. Руперт Мердок і його діти досягли угоди, згідно з якою старший син, Лаклан Мердок, отримає контроль над медіаімперією.

Albemarle впала на 11,5% через послаблення побоювань щодо поставок, оскільки китайська компанія CATL, що виробляє акумулятори, як очікується, відновить виробництво на літієвій шахті.

У подовжених торгах Oracle підскочила на 12% після опублікування квартального звіту.

У S&P 500 акції, що подешевшали, переважали акції, що подорожчали, у співвідношенні 1,4 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 19 нових максимумів і жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq зафіксував 100 нових максимумів і 64 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 15,6 млрд акцій, порівняно із середнім показником 16,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.