Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

Ставки відсікання на всіх первинних аукціонах з розміщення облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок напередодні запланованого на 11 вересня засідання Нацбанку щодо облікової ставки залишилися незмінними: по 13 міс. паперам - 16,35%, по 18 міс. - 17,1% та по 37 міс. - 18,1% річних.

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, йому також не вдалося знизити й ставку за 46 міс. резервними ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов'язкові резерви - вона залишилася на рівні 15% річних.

Щодо облігацій в євро, які пропонувалися після двомісячної перерви, то їх ставка відсікання також не змінилася - 3,25% річних, хоча в цей раз розміщувалися 18 міс. папери замість 12 міс. на початку липня.

Щодо попиту, то він був більше пропозиції у 5 млрд грн на всіх гривневих аукціонах тільки на резервні облігації - 7,14 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як серед інших паперів найбільше покупці цікавилися найкоротшими 13 міс. - 1,45 млрд грн, а найменше - 18-міс.: 0,16 млрд грн.

Завдяки резервним ОВДП Мінфін зміг збільшити обсяг запозичень до 7,43 млрд грн з 5,24 млрд грн тиждень тому.

Щодо облігацій в євро, то за пропозиції на EUR100 млн попит на них склав EUR93,6 млн, що є найнижчим показником цього року. Мінфін відмовився задовольнити одну з 41 заявки на EUR13,35 млн та залучив EUR80,61 млн.

Як повідомлялося, правління Нацбанку наприкінці липня ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 118* 119 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 09.09.2025 09.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 10.09.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026 Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 399 546 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 446 834 000 157 589 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 446 834 000 157 589 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 797 134 000 8 897 591 000 Кількість поданих заявок, шт. 26 10 Кількість задоволених заявок, шт. 26 10 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.09 Надходження до бюджету 1 541 648 570.58 157 610 711.67 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 120 121 122 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Дорозміщення

UA4000236632 Первинне

розміщення

UA4000237077

(Ном. в ін.вал. EUR) Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 100 000 Дата розміщення 09.09.2025 09.09.2025 09.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 31.12.2025 26.02.2026 Дата оплати відсотків 01.04.2026 01.07.2026 27.08.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 30.12.2026 25.02.2027 Дата оплати відсотків 31.03.2027 30.06.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 29.12.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 28.06.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 27.12.2028 Дата оплати відсотків 27.06.2029 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 74.20 15.95 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 14.84 3.19 Термін обігу (днів) 1 113 1 386 533 Дата погашення 27.09.2028 27.06.2029 25.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 561 079 000 7 140 600 000 93 959 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 561 079 000 5 000 000 000 80 611 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 9 236 718 000 20 000 000 000 80 611 000 Кількість поданих заявок, шт. 14 13 41 Кількість задоволених заявок, шт. 14 13 40 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.00 3.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 14.65 2.70 Встановлена дохідність, % 17.80 15.00 3.25 Середньозважена дохідність, % 17.80 14.94 3.19 Надходження до бюджету 604 583 434.60 5 125 889 478.00 80 706 356.43 * - військові облігації Дані: Мінфін України



