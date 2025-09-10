Фінансові новини
Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки
Ставки відсікання на всіх первинних аукціонах з розміщення облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок напередодні запланованого на 11 вересня засідання Нацбанку щодо облікової ставки залишилися незмінними: по 13 міс. паперам - 16,35%, по 18 міс. - 17,1% та по 37 міс. - 18,1% річних.
Як повідомив Мінфін на своєму сайті, йому також не вдалося знизити й ставку за 46 міс. резервними ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов'язкові резерви - вона залишилася на рівні 15% річних.
Щодо облігацій в євро, які пропонувалися після двомісячної перерви, то їх ставка відсікання також не змінилася - 3,25% річних, хоча в цей раз розміщувалися 18 міс. папери замість 12 міс. на початку липня.
Щодо попиту, то він був більше пропозиції у 5 млрд грн на всіх гривневих аукціонах тільки на резервні облігації - 7,14 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як серед інших паперів найбільше покупці цікавилися найкоротшими 13 міс. - 1,45 млрд грн, а найменше - 18-міс.: 0,16 млрд грн.
Завдяки резервним ОВДП Мінфін зміг збільшити обсяг запозичень до 7,43 млрд грн з 5,24 млрд грн тиждень тому.
Щодо облігацій в євро, то за пропозиції на EUR100 млн попит на них склав EUR93,6 млн, що є найнижчим показником цього року. Мінфін відмовився задовольнити одну з 41 заявки на EUR13,35 млн та залучив EUR80,61 млн.
Як повідомлялося, правління Нацбанку наприкінці липня ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|118*
|119
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|09.09.2025
|09.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|10.09.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|399
|546
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 446 834 000
|157 589 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 446 834 000
|157 589 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|8 797 134 000
|8 897 591 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|26
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|26
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.09
|Надходження до бюджету
|1 541 648 570.58
|157 610 711.67
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|120
|121
|122
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Дорозміщення
UA4000236632
|Первинне
розміщення
UA4000237077
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|100 000
|Дата розміщення
|09.09.2025
|09.09.2025
|09.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|10.09.2025
|10.09.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|31.12.2025
|26.02.2026
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|01.07.2026
|27.08.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|30.12.2026
|25.02.2027
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|30.06.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|29.12.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|28.06.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|27.12.2028
|Дата оплати відсотків
|27.06.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|74.20
|15.95
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|14.84
|3.19
|Термін обігу (днів)
|1 113
|1 386
|533
|Дата погашення
|27.09.2028
|27.06.2029
|25.02.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|561 079 000
|7 140 600 000
|93 959 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|561 079 000
|5 000 000 000
|80 611 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|9 236 718 000
|20 000 000 000
|80 611 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|14
|13
|41
|Кількість задоволених заявок, шт.
|14
|13
|40
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|15.00
|3.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|14.65
|2.70
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|15.00
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|14.94
|3.19
|Надходження до бюджету
|604 583 434.60
|5 125 889 478.00
|80 706 356.43
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
