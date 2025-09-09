Авторизация

У Вірменії заявили про готовність відкрити кордони та встановити дипвідносини з Туреччиною

15:47 09.09.2025 |

Фінанси

 

Вірменія готова до відкриття кордонів та встановлення дипломатичних відносин із Туреччиною.

Про це під час спілкування з журналістами заявив Рубен Рубінян, заступник спікера Національних зборів Вірменії та спеціальний посланець країни у процесі нормалізації вірмено-турецьких відносин, повідомляє Укрінформ із посиланням на вірменське інтернет-видання News.am.

"Вірменія готова мати відкритий кордон і дипломатичні відносини з Туреччиною вже навіть завтра", - передає видання слова Рубіняна.

Рубінян запевнив, що з вірменської сторони немає жодних перешкод у цьому питанні, і вказав на нещодавнє встановлення дипломатичних відносин між Вірменією та Пакистаном як приклад успішного налагодження відносин. За його словами, це значна подія, і є надія на прогрес у вищезгаданому процесі з Туреччиною.

"Якщо буде бажання, а воно з нашого боку є, це станеться незабаром», - заявив Рубінян.

Заява була зроблена напередодні зустрічі турецької та вірменської делегацій. Як зазначає Armen Press, головною темою зустрічі, що відбудеться найближчим часом, буде нормалізація відносин між двома країнами.

"Процес стосується відкриття закритого турецько-вірменського кордону та встановлення дипломатичних відносин", - зазначив Рубінян.

За його словами, в ході зустрічі також ітиметься про відновлення роботи залізниці Карс-Гюмрі та історичного мосту Ані.
 

