Долар США перейшов до зростання в парі з євро, посилив падіння до єни

Курс долара США почав зростати в парі з євро, прискоривши падіння до японської єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Учасники ринку очікують даних про інфляцію в Штатах, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Зокрема, в середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни за серпень.

Пізніше у вівторок міністерство праці США опублікує результати щорічного перегляду статистики про кількість робочих місць в економіці країни. Експерти прогнозують, що показник може бути переглянутий у бік зниження.

Ці дані в сукупності можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи на засіданні, що відбудеться наступного тижня. Ринок загалом практично впевнений у тому, що ключову відсоткову ставку у вересні буде знижено, при цьому деякі трейдери очікують зниження не на стандартні 25 базисних пунктів, а одразу на 50 б.п.

Євро за даними на 14:59 EET коштує $1,1744 порівняно з $1,1765 на закриття торгів у понеділок, євро втрачає близько 0,2%.

Підсумки вересневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) стануть відомі в четвер, і аналітики впевнені в тому, що регулятор збереже всі три ключові відсоткові ставки на колишньому рівні. Імовірність ще одного зниження до кінця року ринок оцінює приблизно в 33%.

Фунт стерлінгів дорожчає приблизно на 0,1% і торгується на рівні $1,3558 порівняно з $1,3545 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни падає на 0,5% і становить 146,73 єни проти 147,52 єни наприкінці попередніх торгів.

Як пишуть ЗМІ, керівництво Банку Японії все ще припускає ймовірність підвищення базової ставки в поточному році, незважаючи на політичну нестабільність у країні. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив про намір піти у відставку після поразки його партії на виборах у липні. Він пояснив, що не зробив цього раніше через необхідність врегулювати ситуацію з митами США.