Долар США перейшов до зростання в парі з євро, посилив падіння до єни

15:44 09.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США почав зростати в парі з євро, прискоривши падіння до японської єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Учасники ринку очікують даних про інфляцію в Штатах, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Зокрема, в середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни за серпень.

Пізніше у вівторок міністерство праці США опублікує результати щорічного перегляду статистики про кількість робочих місць в економіці країни. Експерти прогнозують, що показник може бути переглянутий у бік зниження.

Ці дані в сукупності можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи на засіданні, що відбудеться наступного тижня. Ринок загалом практично впевнений у тому, що ключову відсоткову ставку у вересні буде знижено, при цьому деякі трейдери очікують зниження не на стандартні 25 базисних пунктів, а одразу на 50 б.п.

Євро за даними на 14:59 EET коштує $1,1744 порівняно з $1,1765 на закриття торгів у понеділок, євро втрачає близько 0,2%.

Підсумки вересневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) стануть відомі в четвер, і аналітики впевнені в тому, що регулятор збереже всі три ключові відсоткові ставки на колишньому рівні. Імовірність ще одного зниження до кінця року ринок оцінює приблизно в 33%.

Фунт стерлінгів дорожчає приблизно на 0,1% і торгується на рівні $1,3558 порівняно з $1,3545 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни падає на 0,5% і становить 146,73 єни проти 147,52 єни наприкінці попередніх торгів.

Як пишуть ЗМІ, керівництво Банку Японії все ще припускає ймовірність підвищення базової ставки в поточному році, незважаючи на політичну нестабільність у країні. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив про намір піти у відставку після поразки його партії на виборах у липні. Він пояснив, що не зробив цього раніше через необхідність врегулювати ситуацію з митами США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

