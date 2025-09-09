Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР

Аудиторська компанія "КПМГ-Україна" завершила перевірку окремих службовців (керівництва) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вимогам законодавства та внутрішніх документів.

Про це повідомили декілька співрозмовників ЕП в регуляторі.

Проведення перевірки керівництва НКЦПФР - вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми співпраці з Україною. Спочатку її мали провести до кінця січня 2025 року, але через невиконання цієї вимоги термін перенесли на кінець серпня.

Перевірку за бюджетні кошти (720 тис. грн) проводила аудиторська компанія ТОВ "КПМГ-Україна". Оцінка членів комісії проводилась за шістьма критеріями: незалежність, професійна компетентність, боротьба з корупцією, прозорість, конфлікт інтересів та конфіденційність.

Що виявила перевірка? У звіті, який є в розпорядженні ЕП, зауваження аудиторів стосуються лише пункту щодо наявності конфлікту інтересів. Їх зафіксували у п'яти з семи членів НКЦПФР (повністю відповідають вимогам законодавства та внутрішніх документів лише Юрій Бойко та Максим Лібанов).

Найнижчу оцінку від "КПМГ-Україна" у порівнянні з іншими отримав голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

"Згідно з відкритими джерелами, його дружина, Євгенія Грищенко, обіймає керівну посаду в ICU Group: провідній українській інвестиційній групі та ключовому учаснику ринку. Попри те, що під час обговорення у Верховній Раді з остаточної редакції ст. 12 закону "Про ринки капіталу" було виключено заборону для членів сім'ї голови та/або членів комісії обіймати посади в організаціях-учасницях ринку, на нашу думку, така ситуація все одно створює потенційний конфлікт інтересів", - пояснюють аудитори.

Водночас в "КПМГ-Україна" кажуть, що вони не виявили жодних випадків, коли конфлікт інтересів мав місце, і що їм повідомили - "Магомедов утримується від голосування з будь-яких питань, що стосуються ICU". "Проте зовнішнє сприйняття цього потенційного конфлікту наражає НКЦПФР на значні репутаційні ризики, що підтверджують зацікавлені сторони", - йдеться у звіті.

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов

За шкалою оцінки аудиторів, в Магомедова "виявлені суттєві проблеми", які "можуть поставити під загрозу діяльність Комісії або підірвати довіру зацікавлених сторін та ринку".

"Незначні проблеми" виявлені у чотирьох членів і стосуються переважно їхньої роботи в наглядових радах державних підприємств. Іраклій Барамія - в націоналізованому "Запоріжтрансформатор", Арсен Ільін - в "Укрнафті", Юрій Шаповал - в "Мотор Січі", Ярослава Шляхова - в "Національному депозитарії України" (25% акцій управляє НКЦПФР).

Магомедов не відповів на запит ЕП щодо того коли публічно оприлюднять звіт про оцінку керівництва комісії та які юридичні наслідки він матиме.

За інформацією ЕП на зустрічі НКЦПФР з представниками МВФ 8 вересня, останні заявили, що "питання конфлікту інтересів має бути вирішено". Ймовірно, мова йде про необхідність заміни керівника комісії, про підготовку до чого повідомлялось раніше.