Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
13:40 09.09.2025 |
Аудиторська компанія "КПМГ-Україна" завершила перевірку окремих службовців (керівництва) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вимогам законодавства та внутрішніх документів.
Про це повідомили декілька співрозмовників ЕП в регуляторі.
Проведення перевірки керівництва НКЦПФР - вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми співпраці з Україною. Спочатку її мали провести до кінця січня 2025 року, але через невиконання цієї вимоги термін перенесли на кінець серпня.
Перевірку за бюджетні кошти (720 тис. грн) проводила аудиторська компанія ТОВ "КПМГ-Україна". Оцінка членів комісії проводилась за шістьма критеріями: незалежність, професійна компетентність, боротьба з корупцією, прозорість, конфлікт інтересів та конфіденційність.
Що виявила перевірка? У звіті, який є в розпорядженні ЕП, зауваження аудиторів стосуються лише пункту щодо наявності конфлікту інтересів. Їх зафіксували у п'яти з семи членів НКЦПФР (повністю відповідають вимогам законодавства та внутрішніх документів лише Юрій Бойко та Максим Лібанов).
Найнижчу оцінку від "КПМГ-Україна" у порівнянні з іншими отримав голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
"Згідно з відкритими джерелами, його дружина, Євгенія Грищенко, обіймає керівну посаду в ICU Group: провідній українській інвестиційній групі та ключовому учаснику ринку. Попри те, що під час обговорення у Верховній Раді з остаточної редакції ст. 12 закону "Про ринки капіталу" було виключено заборону для членів сім'ї голови та/або членів комісії обіймати посади в організаціях-учасницях ринку, на нашу думку, така ситуація все одно створює потенційний конфлікт інтересів", - пояснюють аудитори.
Водночас в "КПМГ-Україна" кажуть, що вони не виявили жодних випадків, коли конфлікт інтересів мав місце, і що їм повідомили - "Магомедов утримується від голосування з будь-яких питань, що стосуються ICU". "Проте зовнішнє сприйняття цього потенційного конфлікту наражає НКЦПФР на значні репутаційні ризики, що підтверджують зацікавлені сторони", - йдеться у звіті.
За шкалою оцінки аудиторів, в Магомедова "виявлені суттєві проблеми", які "можуть поставити під загрозу діяльність Комісії або підірвати довіру зацікавлених сторін та ринку".
"Незначні проблеми" виявлені у чотирьох членів і стосуються переважно їхньої роботи в наглядових радах державних підприємств. Іраклій Барамія - в націоналізованому "Запоріжтрансформатор", Арсен Ільін - в "Укрнафті", Юрій Шаповал - в "Мотор Січі", Ярослава Шляхова - в "Національному депозитарії України" (25% акцій управляє НКЦПФР).
Магомедов не відповів на запит ЕП щодо того коли публічно оприлюднять звіт про оцінку керівництва комісії та які юридичні наслідки він матиме.
За інформацією ЕП на зустрічі НКЦПФР з представниками МВФ 8 вересня, останні заявили, що "питання конфлікту інтересів має бути вирішено". Ймовірно, мова йде про необхідність заміни керівника комісії, про підготовку до чого повідомлялось раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
|Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку