Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
13:21 09.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано у вівторок.
Інвестори очікають виходу важливих статданих США і засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також стежать за розвитком подій у Франції, де Національні збори винесли вотум недовіри прем'єр-міністру.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:12 к. ч. опустився на 0,09% - до 551,53 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,15%, французький CAC 40 - 0,06%, італійський FTSE MIB - 0,22%. Німецький індекс DAX знижується на 0,58%, іспанський IBEX 35 - на 0,28%.
Національні збори Франції напередодні проголосували проти довіри прем'єр-міністру країни Франсуа Байру. За недовіру було віддано 364 голоси, тоді як на підтримку глави уряду проголосували 194 депутати.
Байру, який обіймав посаду прем'єр-міністра близько дев'яти місяців, сам ініціював голосування в надії отримати мандат на проведення непопулярних економічних реформ. Раніше він представив план бюджету, що передбачає підвищення податків і зниження витрат, зокрема за рахунок скорочення пенсій і соціальних виплат. Для зменшення дефіциту він також запропонував скасувати два вихідних.
Президент Франції Емманюель Макрон оголосить ім'я нового прем'єр-міністра найближчими днями.
У центрі уваги ринків цього тижня засідання ЄЦБ, яке завершиться в четвер. Більшість експертів сходяться на думці, що центробанк залишить основні процентні ставки без змін. Особливий інтерес становитиме підсумкова заява ЄЦБ і його сигнали щодо перспектив економіки єврозони та ДКП.
Цього тижня також будуть опубліковані дані щодо інфляції в США за серпень. У середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни. Ці дані можуть вплинути на оцінку Федрезервом перспектив американської економіки і його рішення щодо базової процентної ставки на засіданні, яке відбудеться наступного тижня.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції гірничодобувної Anglo American (+9,3%). Раніше компанія повідомила про заплановане злиття з канадською Teck Resources. Угода структурована як "злиття рівних". Акціонери Anglo American отримають близько 62,4% об'єднаної компанії, акціонери Teck - приблизно 37,6%.
Капіталізація інших гірничодобувних компаній теж підвищується, зокрема Glencore - на 4,5%, Antofagasta - на 2,2%.
Папери італійських банків Banca Monte dei Paschi di Siena і Mediobanca Banca di Credito Finanziario дорожчають на 2,9% на новинах про те, що Monte dei Paschi отримав від акціонерів Mediobanca згоду на продаж йому 62,3% акцій, що надасть змогу банку отримати контроль над конкурентом. Об'єднання Monte Paschi і Mediobanca може призвести до створення третього за величиною банку Італії.
Капіталізація швейцарської Novartis AG скорочується на 0,3% після новин про те, що фармкомпанія домовилася про купівлю американської біофармацевтичної Tourmaline Bio з оцінкою в $1,4 млрд.
Ціна акцій ABN Amro опускається на 1,5% на торгах в Амстердамі. Уряд Нідерландів планує скоротити свою частку в ABN Amro приблизно до 20% з поточних 30%, повідомила держкомпанія NL Financial Investments (NLFI), що управляє націоналізованими активами в Нідерландах.
Найбільше падіння у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування паперів німецької Hensoldt (на 4,7%).
Дешевшають також акції інших компаній, орієнтованих на оборонний сектор, зокрема Saab - на 4,6%, Renk - на 3,1%, Leonardo - на 1,5%. При цьому капіталізація французької оборонної Thales збільшується на 0,9%.
У Франкфурті в зростанні лідирує Sartorius (+1,4%), у зниженні - Commerzbank (-3,8%).
На торгах у Парижі активно дорожчають папери Renault (на 2,5%), тоді як акції Capgemini втрачають 1,9% вартості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
|Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку