Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано у вівторок.

Інвестори очікають виходу важливих статданих США і засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також стежать за розвитком подій у Франції, де Національні збори винесли вотум недовіри прем'єр-міністру.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:12 к. ч. опустився на 0,09% - до 551,53 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,15%, французький CAC 40 - 0,06%, італійський FTSE MIB - 0,22%. Німецький індекс DAX знижується на 0,58%, іспанський IBEX 35 - на 0,28%.

Національні збори Франції напередодні проголосували проти довіри прем'єр-міністру країни Франсуа Байру. За недовіру було віддано 364 голоси, тоді як на підтримку глави уряду проголосували 194 депутати.

Байру, який обіймав посаду прем'єр-міністра близько дев'яти місяців, сам ініціював голосування в надії отримати мандат на проведення непопулярних економічних реформ. Раніше він представив план бюджету, що передбачає підвищення податків і зниження витрат, зокрема за рахунок скорочення пенсій і соціальних виплат. Для зменшення дефіциту він також запропонував скасувати два вихідних.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосить ім'я нового прем'єр-міністра найближчими днями.

У центрі уваги ринків цього тижня засідання ЄЦБ, яке завершиться в четвер. Більшість експертів сходяться на думці, що центробанк залишить основні процентні ставки без змін. Особливий інтерес становитиме підсумкова заява ЄЦБ і його сигнали щодо перспектив економіки єврозони та ДКП.

Цього тижня також будуть опубліковані дані щодо інфляції в США за серпень. У середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни. Ці дані можуть вплинути на оцінку Федрезервом перспектив американської економіки і його рішення щодо базової процентної ставки на засіданні, яке відбудеться наступного тижня.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції гірничодобувної Anglo American (+9,3%). Раніше компанія повідомила про заплановане злиття з канадською Teck Resources. Угода структурована як "злиття рівних". Акціонери Anglo American отримають близько 62,4% об'єднаної компанії, акціонери Teck - приблизно 37,6%.

Капіталізація інших гірничодобувних компаній теж підвищується, зокрема Glencore - на 4,5%, Antofagasta - на 2,2%.

Папери італійських банків Banca Monte dei Paschi di Siena і Mediobanca Banca di Credito Finanziario дорожчають на 2,9% на новинах про те, що Monte dei Paschi отримав від акціонерів Mediobanca згоду на продаж йому 62,3% акцій, що надасть змогу банку отримати контроль над конкурентом. Об'єднання Monte Paschi і Mediobanca може призвести до створення третього за величиною банку Італії.

Капіталізація швейцарської Novartis AG скорочується на 0,3% після новин про те, що фармкомпанія домовилася про купівлю американської біофармацевтичної Tourmaline Bio з оцінкою в $1,4 млрд.

Ціна акцій ABN Amro опускається на 1,5% на торгах в Амстердамі. Уряд Нідерландів планує скоротити свою частку в ABN Amro приблизно до 20% з поточних 30%, повідомила держкомпанія NL Financial Investments (NLFI), що управляє націоналізованими активами в Нідерландах.

Найбільше падіння у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування паперів німецької Hensoldt (на 4,7%).

Дешевшають також акції інших компаній, орієнтованих на оборонний сектор, зокрема Saab - на 4,6%, Renk - на 3,1%, Leonardo - на 1,5%. При цьому капіталізація французької оборонної Thales збільшується на 0,9%.

У Франкфурті в зростанні лідирує Sartorius (+1,4%), у зниженні - Commerzbank (-3,8%).

На торгах у Парижі активно дорожчають папери Renault (на 2,5%), тоді як акції Capgemini втрачають 1,9% вартості.