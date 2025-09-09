Фінансові новини
09.09.25
14:39
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 9 вересня 2025 року.
|Показник
|08.09.2025
|09.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2573
|41.1003
|-0.38
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 9 вересня - 41,2497 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
