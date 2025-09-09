Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв

11:57 09.09.2025 |

Фінанси, Новини АПК

 

Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, відтепер фінустанова для юридичних осіб-аграріїв пропонує беззаставну позику на фінансування посівної та збиральної кампанії. За словами банкірів, рішення за такими кредитами ухвалюються у строк до 3 днів з мінімальним пакетом фінансових документів.

Так, відповідно до опублікованої новини, представники аграрного бізнесу можуть отримати позику до 10 мільйонів гривень на фінансування посівної та збиральної кампанії. Строк кредитування становить до 36 місяців. Додатковою перевагою є відсутність застави, що дозволяє легко та швидко отримати фінансування. Як забезпечення фінансування оформлюється порука власників підприємства.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що підтримка аграріїв сьогодні особливо важлива для всієї України.

«Аграрний сектор - це основа української економіки, який потребує уваги та підтримки. Особливо у розпал посівної компанії. Sense Bank системно працює над покращенням умов фінансування аграріїв. Тож нові кредитні продукти допоможуть швидко, вчасно та без зайвих клопотів забезпечити бізнес необхідними ресурсами», - заявила Яна Шумунова.

Крім того, банкіри зауважили, що для оформлення договору юридичній особі потрібно заповнити анкету, подати офіційну фінансову звітність та уточнювальні дані до неї. Швидкий аналіз підприємства проводиться на базі власної моделі оцінки Sense Bank, що дозволяє значно скоротити час, необхідний для обробки заявки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес