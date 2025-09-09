Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
11:57 09.09.2025 |
Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, відтепер фінустанова для юридичних осіб-аграріїв пропонує беззаставну позику на фінансування посівної та збиральної кампанії. За словами банкірів, рішення за такими кредитами ухвалюються у строк до 3 днів з мінімальним пакетом фінансових документів.
Так, відповідно до опублікованої новини, представники аграрного бізнесу можуть отримати позику до 10 мільйонів гривень на фінансування посівної та збиральної кампанії. Строк кредитування становить до 36 місяців. Додатковою перевагою є відсутність застави, що дозволяє легко та швидко отримати фінансування. Як забезпечення фінансування оформлюється порука власників підприємства.
Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що підтримка аграріїв сьогодні особливо важлива для всієї України.
«Аграрний сектор - це основа української економіки, який потребує уваги та підтримки. Особливо у розпал посівної компанії. Sense Bank системно працює над покращенням умов фінансування аграріїв. Тож нові кредитні продукти допоможуть швидко, вчасно та без зайвих клопотів забезпечити бізнес необхідними ресурсами», - заявила Яна Шумунова.
Крім того, банкіри зауважили, що для оформлення договору юридичній особі потрібно заповнити анкету, подати офіційну фінансову звітність та уточнювальні дані до неї. Швидкий аналіз підприємства проводиться на базі власної моделі оцінки Sense Bank, що дозволяє значно скоротити час, необхідний для обробки заявки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
|Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку