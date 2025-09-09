Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
08:42 09.09.2025 |
Ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня на азіатських торгах у вівторок, продовжуючи різке зростання, яке спостерігалося на попередніх сесіях, на тлі зростаючих бетів на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою наступного тижня та ослаблення долара.
Попит на золото як безпечний актив також зріс на тлі нової політичної кризи у Франції, де прем'єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку після того, як не отримав вотум довіри в Національній асамблеї.
Політична невизначеність в Японії після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби та перспективи нових санкцій США проти Росії після смертоносного удару Москви по Україні у вихідні також сприяли зростанню попиту на золото як безпечний актив.
О 06:44 EET спотове золото торгувалося зі зростанням на 0,6%, досягнувши рекордного рівня 3656,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку в 3695,25 доларів за унцію.
Ціни на золото в злитках різко зросли з минулого тижня після того, як кілька даних вказали на стійке охолодження ринку праці США. Найбільш помітними з них були дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які показали, що в серпні в США практично не було створено нових робочих місць.
Ці публікації породили надії на те, що ФРС знизить процентні ставки у вересні, а ринки оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів під час засідання ФРС 16-17 вересня у 92,4%. Ринки також оцінюють ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів у 7,6%, як показав CME Fedwatch.
Кілька представників ФРС в останні тижні дали зрозуміти, що центральний банк буде готовий знизити ставки на тлі все більших ознак охолодження ринку праці. Але вони також висловили обережність щодо стійкої інфляції, особливо з огляду на зростання цін, спричинене торговими митами президента США Дональда Трампа.
Дані про інфляцію в США за серпень будуть опубліковані цього тижня, і ринки стежать за будь-яким подальшим зростанням інфляції, враховуючи, що більша частина мит Трампа набула чинності минулого місяця.
Зниження ставок, як правило, сприяє зростанню цін на золото та метали, оскільки знижує альтернативні витрати на інвестиції в активи, що не приносять доходу, порівняно з державними облігаціями.
Інші дорогоцінні метали також подорожчали у вівторок: ф'ючерси на платину торгувалися на 0,6% вище, на рівні 1397,25 доларів за унцію.
Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,2% до 41,30 доларів за унцію, опустившись нижче найвищого рівня минулого тижня, якого не було з серпня 2011 року.
Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів піднялися на 0,2% до 9 940,15 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США також подорожчали на 0,2% до 4,58 доларів за фунт.
«Невизначеність щодо мит США на імпорт міді призвела до перенесення поставок з Китаю до США в першій половині року. Ця тенденція може змінитися в другій половині року, оскільки Трамп на даний момент відклав плани щодо введення 50% мита на рафіновану мідь», - зазначили аналітики ING у своєму повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
|Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку