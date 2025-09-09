Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи

Ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня на азіатських торгах у вівторок, продовжуючи різке зростання, яке спостерігалося на попередніх сесіях, на тлі зростаючих бетів на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою наступного тижня та ослаблення долара.

Попит на золото як безпечний актив також зріс на тлі нової політичної кризи у Франції, де прем'єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку після того, як не отримав вотум довіри в Національній асамблеї.

Політична невизначеність в Японії після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби та перспективи нових санкцій США проти Росії після смертоносного удару Москви по Україні у вихідні також сприяли зростанню попиту на золото як безпечний актив.

О 06:44 EET спотове золото торгувалося зі зростанням на 0,6%, досягнувши рекордного рівня 3656,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку в 3695,25 доларів за унцію.

Ціни на золото в злитках різко зросли з минулого тижня після того, як кілька даних вказали на стійке охолодження ринку праці США. Найбільш помітними з них були дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які показали, що в серпні в США практично не було створено нових робочих місць.

Ці публікації породили надії на те, що ФРС знизить процентні ставки у вересні, а ринки оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів під час засідання ФРС 16-17 вересня у 92,4%. Ринки також оцінюють ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів у 7,6%, як показав CME Fedwatch.

Кілька представників ФРС в останні тижні дали зрозуміти, що центральний банк буде готовий знизити ставки на тлі все більших ознак охолодження ринку праці. Але вони також висловили обережність щодо стійкої інфляції, особливо з огляду на зростання цін, спричинене торговими митами президента США Дональда Трампа.

Дані про інфляцію в США за серпень будуть опубліковані цього тижня, і ринки стежать за будь-яким подальшим зростанням інфляції, враховуючи, що більша частина мит Трампа набула чинності минулого місяця.

Зниження ставок, як правило, сприяє зростанню цін на золото та метали, оскільки знижує альтернативні витрати на інвестиції в активи, що не приносять доходу, порівняно з державними облігаціями.

Інші дорогоцінні метали також подорожчали у вівторок: ф'ючерси на платину торгувалися на 0,6% вище, на рівні 1397,25 доларів за унцію.

Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,2% до 41,30 доларів за унцію, опустившись нижче найвищого рівня минулого тижня, якого не було з серпня 2011 року.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів піднялися на 0,2% до 9 940,15 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США також подорожчали на 0,2% до 4,58 доларів за фунт.

«Невизначеність щодо мит США на імпорт міді призвела до перенесення поставок з Китаю до США в першій половині року. Ця тенденція може змінитися в другій половині року, оскільки Трамп на даний момент відклав плани щодо введення 50% мита на рафіновану мідь», - зазначили аналітики ING у своєму повідомленні.

