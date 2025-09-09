Азіатські акції змішані на тлі бетів на зниження ставок ФРС. Японія досягла рекордного рівня після відставки прем'єр-міністра

Азіатські фондові ринки у вівторок різноспрямовані, більшість індексів зросли на тлі очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою США наступного тижня, а японський Nikkei досяг рекордного рівня після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.

У понеділок Волл-стріт завершила день невеликим зростанням, а індекс NASDAQ Composite досяг рекордного рівня на закритті. Ф'ючерси на американські фондові індекси у вівторок в Азії трохи зросли.

Японський індекс Nikkei 225 у вівторок зріс на 1,2% до 44 185,7 пунктів, що є найвищим рівнем за всю історію. Однак індекс втратив усі свої прибутки, і станом на 06:05 EET торгувався з підвищенням на 0,1% до 43 673,6 пунктів.

Індекс був на шляху до четвертого поспіль дня зростання. Більш широкий індекс TOPIX практично не змінився.

Цей рух відбувся після того, як прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба пішов у відставку в неділю після важкої поразки на виборах і зростання внутрішніх розбіжностей у партії.

Це викликало очікування, що його наступник може проводити більш експансивну фіскальну та монетарну політику. Парадоксально, але політична невизначеність сприяла зростанню акцій, оскільки зростали бети на те, що Банк Японії відкладе подальше жорсткування політики.

Зростання також було пов'язане з даними, опублікованими в понеділок, які показали, що переглянутий валовий внутрішній продукт у другому кварталі зріс на 2,2% в річному обчисленні, що вище попередньої оцінки в 1,0%, завдяки стійкому споживанню в приватному секторі та зростанню запасів.

У квартальному вимірі ВВП зріс на 0,5%, перевищивши початковий прогноз у 0,3%.

Загальний настрій на ринку був оптимістичним завдяки новинам про угоду між США і Японією про зниження мит на експорт японських автомобілів до середини вересня.

Індекс Hang Seng у Гонконзі підскочив на 1,5% на початку торгів, а субіндекс Hang Seng TECH зріс на тлі оптимізму навколо технологічного індексу Nasdaq, який досяг рекордного рівня. На момент написання статті індекс Hang Seng торгувався з підвищенням на 0,8%.

У Південній Кореї індекс KOSPI також зріс на 1,1%.

Акції Samsung Electronics Co Ltd подорожчали на 1,2%, а акції SK Hynix Inc - на 3,2%.

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.

В інших країнах австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,7% під тиском фінансових акцій.

Акції ANZ Group (ASX:ANZ) впали на 0,7% після того, як четвертий за величиною банк Австралії оголосив про плани скоротити 3500 робочих місць у наступному році та понести витрати на реструктуризацію у розмірі 560 млн австралійських доларів.

Індійський індекс Nifty 50 піднявся на 0,3% на відкритті, а індекс Straits Times у Сінгапурі знизився на 0,3%.