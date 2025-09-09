Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції змішані на тлі бетів на зниження ставок ФРС. Японія досягла рекордного рівня після відставки прем'єр-міністра
08:26 09.09.2025 |
Азіатські фондові ринки у вівторок різноспрямовані, більшість індексів зросли на тлі очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою США наступного тижня, а японський Nikkei досяг рекордного рівня після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.
У понеділок Волл-стріт завершила день невеликим зростанням, а індекс NASDAQ Composite досяг рекордного рівня на закритті. Ф'ючерси на американські фондові індекси у вівторок в Азії трохи зросли.
Японський індекс Nikkei 225 у вівторок зріс на 1,2% до 44 185,7 пунктів, що є найвищим рівнем за всю історію. Однак індекс втратив усі свої прибутки, і станом на 06:05 EET торгувався з підвищенням на 0,1% до 43 673,6 пунктів.
Індекс був на шляху до четвертого поспіль дня зростання. Більш широкий індекс TOPIX практично не змінився.
Цей рух відбувся після того, як прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба пішов у відставку в неділю після важкої поразки на виборах і зростання внутрішніх розбіжностей у партії.
Це викликало очікування, що його наступник може проводити більш експансивну фіскальну та монетарну політику. Парадоксально, але політична невизначеність сприяла зростанню акцій, оскільки зростали бети на те, що Банк Японії відкладе подальше жорсткування політики.
Зростання також було пов'язане з даними, опублікованими в понеділок, які показали, що переглянутий валовий внутрішній продукт у другому кварталі зріс на 2,2% в річному обчисленні, що вище попередньої оцінки в 1,0%, завдяки стійкому споживанню в приватному секторі та зростанню запасів.
У квартальному вимірі ВВП зріс на 0,5%, перевищивши початковий прогноз у 0,3%.
Загальний настрій на ринку був оптимістичним завдяки новинам про угоду між США і Японією про зниження мит на експорт японських автомобілів до середини вересня.
Індекс Hang Seng у Гонконзі підскочив на 1,5% на початку торгів, а субіндекс Hang Seng TECH зріс на тлі оптимізму навколо технологічного індексу Nasdaq, який досяг рекордного рівня. На момент написання статті індекс Hang Seng торгувався з підвищенням на 0,8%.
У Південній Кореї індекс KOSPI також зріс на 1,1%.
Акції Samsung Electronics Co Ltd подорожчали на 1,2%, а акції SK Hynix Inc - на 3,2%.
Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.
В інших країнах австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,7% під тиском фінансових акцій.
Акції ANZ Group (ASX:ANZ) впали на 0,7% після того, як четвертий за величиною банк Австралії оголосив про плани скоротити 3500 робочих місць у наступному році та понести витрати на реструктуризацію у розмірі 560 млн австралійських доларів.
Індійський індекс Nifty 50 піднявся на 0,3% на відкритті, а індекс Straits Times у Сінгапурі знизився на 0,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Аудитори перевірили керівництво НКЦПФР
|Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1003 грн/$1
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|Sense Bank спростив процедуру кредитування аграріїв
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.25
|Ціни на золото досягли рекордного рівня вище 3650 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентної ставки та попиту на безпечні активи
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку