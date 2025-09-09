Долар впав до 7-тижневого мінімуму, оскільки погіршення ситуації на ринку праці збільшує ймовірність зниження ставок ФРС

У вівторок долар впав до майже 7-тижневого мінімуму, оскільки інвестори готувалися до перегляду даних по США, які можуть показати, що ситуація на ринку праці гірша, ніж спочатку вважалося, що підкріплює аргументи на користь ще більшого зниження ставок Федеральної резервної системи.

Індекс долара впав до найнижчого рівня з 24 липня на азіатських торгах до 97,344 напередодні оприлюднення попередніх переглянутих даних про зайнятість за період з квітня 2024 року по березень 2025 року. Економісти прогнозують перегляд у бік зниження на 800 000 робочих місць, що може свідчити про те, що Федеральний резерв відстає у своїх зусиллях щодо досягнення максимальної зайнятості.

«Показники зайнятості погіршуються все швидшими темпами», - сказав Алекс Хілл, керуючий директор Electus Financial в Окленді. «Це повільно призводить до ослаблення долара США, але ми очікуємо, що цей процес прискориться».

Радники адміністрації Трампа готують звіт, в якому викладено нібито недоліки Бюро статистики праці, який вони можуть опублікувати в найближчі тижні, повідомив у вівторок The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп звільнив комісара Бюро статистики праці Еріку МакЕнтарфер, звинувативши її без доказів у фальсифікації даних про зайнятість.

Інвестори в американські облігації заявляють, що бачать тріщини в перспективах, попереджаючи, що ринок недооцінює довгострокові фіскальні ризики та небезпеку, яку становить тиск Білого дому на центральний банк з метою зниження процентних ставок.

За даними FedWatch Tool групи CME, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у вересні на 89,4%, а ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів - на 10,6%.

Золото коливалося недалеко від рекордних максимумів, піднявшись на 0,1% до 3636,58 доларів.

Євро трохи подорожчав до 1,1774 долара, що трохи нижче найвищого рівня з 28 липня, і на 0,1% вище в Азії. Його зростання було стриманим, оскільки французький парламент у понеділок відправив у відставку уряд через плани щодо стримування зростання державного боргу, поглибивши політичну кризу, яка послаблює другу за величиною економіку єврозони.

Очікується, що Європейський центральний банк збереже ставки на рівні, встановленому на засіданні в четвер.

Ієна зміцнилася щодо долара, змінивши слабкість понеділка після відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби. Валюта зміцнилася на 0,2% до 147,22 ієни, а спекуляції перейшли до того, хто може стати його наступником.

Австралійський долар коштував 0,6598 долара, піднявшись на 0,1% на початку торгів, а новозеландський долар торгувався на 0,1% вище, на рівні 0,5943 долара. Офшорний юань торгувався без змін на рівні 7,1212 юаня за долар, а фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3556 долара, піднявшись на 0,1% за день.

