Nasdaq досяг рекордного рівня закриття. Трейдери зосередилися на зниженні ставок

Nasdaq досяг рекордного рівня закриття в понеділок, піднявшись на тлі зростання Broadcom, а S&P 500 також зріс, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Федеральний резерв незабаром знизить вартість позик, щоб підтримати економічне зростання.

Інвестори очікують кілька разів зниження процентних ставок цього року після того, як тривожний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі в п'ятницю посилив побоювання щодо ослаблення ринку праці в США. Звіт, який спричинив падіння на Волл-стріт під час попередньої сесії, посилив побоювання щодо можливого уповільнення найбільшої економіки світу.

Трейдери повністю врахували зниження процентної ставки щонайменше на 25 базисних пунктів, коли ФРС завершить своє дводенне засідання з питань політики 17 вересня, а ф'ючерси на процентні ставки відображають 10% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

«Увага зосереджена на зниженні ставки ФРС в наступну середу. Ринок жадібний. Він вже врахував зниження на 25 базисних пунктів. Тепер, якщо люди купують, бо очікують 50, то цього не відбудеться», - попередив Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, Оклахома.

Численні брокерські компанії переглянули свої прогнози щодо зниження процентної ставки ФРС. Barclays тепер очікує три зниження на 25 базисних пунктів кожне в 2025 році порівняно з двома раніше, а Standard Chartered очікує зниження на 50 базисних пунктів у вересні - вдвічі більше, ніж передбачалося раніше.

Broadcom піднявся на 3,2%, продовживши своє зростання після того, як у минулий четвер виробник мікросхем заявив, що очікує різкого зростання доходів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Його ринкова капіталізація досягла 1,6 трлн доларів, і це сьома за вартістю компанія на Волл-стріт.

S&P 500 піднявся на 0,21% і завершив день на позначці 6495,15 пунктів.

Nasdaq піднявся на 0,45% до 21 798,70 пунктів, що є найвищим показником закриття за всю історію. Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,25% до 45 514,95 пунктів.

S&P 500 зріс приблизно на 10% з початку 2025 року, а Nasdaq піднявся приблизно на 13%.

Шість з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з комунальними послугами, які впали на 1,07%. Технологічний індекс S&P 500 зріс на 0,67%.

Цього тижня інвестори будуть уважно стежити за даними про інфляцію та переглядом базової заробітної плати Бюро статистики праці, щоб отримати додаткові підказки про стан економіки США та зрозуміти, чи можуть вони підкріпити аргументи на користь більшого зниження ставок.

«Побоювання щодо зростання на ринку праці переважать навіть високу інфляцію, оскільки ФРС зараз розглядає будь-яку інфляцію, спричинену митами, як одноразове підвищення цін», - сказав Джефф Шульце, керівник відділу економічної та ринкової стратегії Clearbridge Investments.

Серед інших акцій, акції торгової платформи Robinhood Markets підскочили на 16%, а акції маркетингової платформи AppLovin злетіли на 12%, і обидві компанії мають увійти до індексу S&P 500 з 22 вересня.

EchoStar піднялася на 20% після того, як телекомунікаційна компанія погодилася продати SpaceX ліцензії на бездротовий спектр для своєї супутникової мережі Starlink за близько 17 мільярдів доларів.

Інші телекомунікаційні компанії впали: AT&T і Verizon знизилися більш ніж на 2%, а T-Mobile втратила майже 4%.

У S&P 500 акції, що знизилися, переважали акції, що зросли, у співвідношенні 1,0 до 1.

S&P 500 зафіксував 18 нових максимумів і вісім нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 136 нових максимумів і 95 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 16,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.