Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 08:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nasdaq досяг рекордного рівня закриття. Трейдери зосередилися на зниженні ставок
08:06 09.09.2025 |
Nasdaq досяг рекордного рівня закриття в понеділок, піднявшись на тлі зростання Broadcom, а S&P 500 також зріс, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Федеральний резерв незабаром знизить вартість позик, щоб підтримати економічне зростання.
Інвестори очікують кілька разів зниження процентних ставок цього року після того, як тривожний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі в п'ятницю посилив побоювання щодо ослаблення ринку праці в США. Звіт, який спричинив падіння на Волл-стріт під час попередньої сесії, посилив побоювання щодо можливого уповільнення найбільшої економіки світу.
Трейдери повністю врахували зниження процентної ставки щонайменше на 25 базисних пунктів, коли ФРС завершить своє дводенне засідання з питань політики 17 вересня, а ф'ючерси на процентні ставки відображають 10% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.
«Увага зосереджена на зниженні ставки ФРС в наступну середу. Ринок жадібний. Він вже врахував зниження на 25 базисних пунктів. Тепер, якщо люди купують, бо очікують 50, то цього не відбудеться», - попередив Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, Оклахома.
Численні брокерські компанії переглянули свої прогнози щодо зниження процентної ставки ФРС. Barclays тепер очікує три зниження на 25 базисних пунктів кожне в 2025 році порівняно з двома раніше, а Standard Chartered очікує зниження на 50 базисних пунктів у вересні - вдвічі більше, ніж передбачалося раніше.
Broadcom піднявся на 3,2%, продовживши своє зростання після того, як у минулий четвер виробник мікросхем заявив, що очікує різкого зростання доходів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Його ринкова капіталізація досягла 1,6 трлн доларів, і це сьома за вартістю компанія на Волл-стріт.
S&P 500 піднявся на 0,21% і завершив день на позначці 6495,15 пунктів.
Nasdaq піднявся на 0,45% до 21 798,70 пунктів, що є найвищим показником закриття за всю історію. Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,25% до 45 514,95 пунктів.
S&P 500 зріс приблизно на 10% з початку 2025 року, а Nasdaq піднявся приблизно на 13%.
Шість з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з комунальними послугами, які впали на 1,07%. Технологічний індекс S&P 500 зріс на 0,67%.
Цього тижня інвестори будуть уважно стежити за даними про інфляцію та переглядом базової заробітної плати Бюро статистики праці, щоб отримати додаткові підказки про стан економіки США та зрозуміти, чи можуть вони підкріпити аргументи на користь більшого зниження ставок.
«Побоювання щодо зростання на ринку праці переважать навіть високу інфляцію, оскільки ФРС зараз розглядає будь-яку інфляцію, спричинену митами, як одноразове підвищення цін», - сказав Джефф Шульце, керівник відділу економічної та ринкової стратегії Clearbridge Investments.
Серед інших акцій, акції торгової платформи Robinhood Markets підскочили на 16%, а акції маркетингової платформи AppLovin злетіли на 12%, і обидві компанії мають увійти до індексу S&P 500 з 22 вересня.
EchoStar піднялася на 20% після того, як телекомунікаційна компанія погодилася продати SpaceX ліцензії на бездротовий спектр для своєї супутникової мережі Starlink за близько 17 мільярдів доларів.
Інші телекомунікаційні компанії впали: AT&T і Verizon знизилися більш ніж на 2%, а T-Mobile втратила майже 4%.
У S&P 500 акції, що знизилися, переважали акції, що зросли, у співвідношенні 1,0 до 1.
S&P 500 зафіксував 18 нових максимумів і вісім нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 136 нових максимумів і 95 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 16,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Азіатські акції змішані на тлі бетів на зниження ставок ФРС. Японія досягла рекордного рівня після відставки прем'єр-міністра
|Долар впав до 7-тижневого мінімуму, оскільки погіршення ситуації на ринку праці збільшує ймовірність зниження ставок ФРС
|Nasdaq досяг рекордного рівня закриття. Трейдери зосередилися на зниженні ставок
|Кабмін готує програму страхування воєнних ризиків для бізнесу
|Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
|Кити здійснили найбільший розпродаж біткоїнів із 2022 року
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу