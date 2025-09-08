Кити здійснили найбільший розпродаж біткоїнів із 2022 року

У серпні біткоїн-кити розпродали рекордні 115 000 BTC на суму близько $12,7 млрд, створивши тиск на ринок і викликавши занепокоєння серед інвесторів. За даними CryptoQuant, це найбільший відтік монет із гаманців великих гравців із липня 2022 року.

«Тренд скорочення експозиції великими гравцями біткоїн-мережі продовжує посилюватися, досягнувши найбільшого розподілу монет цього року», - зазначив аналітик CryptoQuant.

За останні 30 днів резерви китів скоротилися більш ніж на 100 000 BTC, що «сигналізує про інтенсивне уникнення ризику серед великих інвесторів». На тлі цього ціна біткоїна впала нижче $108 000.

Аналітики попереджають, що «скорочення у портфелях великих гравців можуть і надалі чинити тиск на біткоїн у найближчі тижні».

Найбільший тижневий відтік зафіксовано 3 вересня, коли кити перемістили 97 000 BTC - це найвищий показник із березня 2021 року. Проте вже 6 вересня тижнева зміна балансу скоротилася до 38 000 BTC, що свідчить про часткове зниження агресивних продажів.

Попри це, ринок залишається у вузькому ціновому діапазоні $110 000-$111 000, де біткоїн торгувався останні кілька днів.

Перша криптовалюта знаходиться на рівні $112 104, згідно з TradingView на момент підготовки матеріалу.

Директор LVRG Research Нік Рак у коментарі Cointelegraph наголосив, що ринок не варто недооцінювати:

«Хоча нещодавні розпродажі китів спричинили короткострокову волатильність та ліквідації, інституційне накопичення біткоїна в цей самий період створило структурний противаж».

За його словами, діяльність китів може обмежувати темпи зростання у короткостроковій перспективі, однак ринок демонструє стійкість завдяки корпоративним покупкам і попиту з боку ETF.

Попри хвилю продажів, довгострокові тренди залишаються позитивними. Біткоїн скоригувався лише на 13% від серпневого історичного максимуму - значно менше, ніж у попередні періоди корекції.

Аналітик Dave the wave нагадав:

«Рік тому річна середня становила $52 000, а зараз вона дорівнює $94 000. Наступного місяця вона перевищить $100 000».