Долар дешевшає до євро і фунта, зміцнюється до єни

15:49 08.09.2025

Фінанси

 

Курс долара США помірно знижується в парах з євро і фунтом стерлінгів, підвищується до японської єни вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Як показали дані міністерства праці США, що вийшли в п'ятницю, кількість робочих місць в економіці країни в серпні збільшилася на 22 тис. замість підвищення на 75 тис., якого очікували аналітики. Тим часом безробіття в країні минулого місяця підскочило до максимальних із жовтня 2021 року 4,3% порівняно з 4,2% попереднього місяця.

Ослаблення ринку праці підвищує ймовірність зниження ключової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС). Шанси на те, що ставку у вересні буде зменшено на 25 базисних пунктів, ринок оцінює в 90%, водночас трейдери убачають приблизно 10-відсоткову ймовірність, що зниження становитиме одразу 50 б.п., за даними FedWatch.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані дані про інфляцію в Штатах, які нададуть Федрезерву більше інформації про стан американської економіки перед засіданням наступного тижня. У середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни за серпень.

Євро за даними на 15:27 EET коштує $1,1728 порівняно з $1,1720 на закриття торгів у п'ятницю, євро додає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів дорожчає приблизно на 0,2% і торгується на рівні $1,3532 порівняно з $1,3510 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,3% і становить 147,83 єни проти 147,40 єни наприкінці попередніх торгів.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у вихідні заявив про намір піти у відставку. Рішення зумовлене поразкою його партії на виборах у липні. Він пояснив, що не зробив цього раніше через необхідність врегулювати ситуацію з митами США.

Тим часом оцінку зростання ВВП Японії в другому кварталі було переглянуто до 0,5% з 0,3%. Аналітики в середньому не прогнозували перегляду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

