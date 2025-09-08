Акції Robinhood, AppLovin, Emcor увійдуть до розрахунку індексу S&P 500 з 22 вересня

Акції оператора популярної платформи для торгівлі на фінансових ринках Robinhood Markets, розробника програмного забезпечення AppLovin і Emcor Group, що займається будівництвом промислової та енергетичної інфраструктури, буде включено до розрахунку американського фондового індексу S&P 500 за підсумками щоквартального перегляду, повідомив індексний провайдер S&P Dow Jones Indices.

Вони замінять папери фінтехкомпанії MarketAxess Holdings Inc, оператора казино Caesars Entertainment Inc. і виробника сонячних панелей і акумуляторів Enphase Energy Inc.

Зміни набудуть чинності 22 вересня.

Капіталізація Robinhood Markets з початку поточного року зросла на 172% (до $90 млрд), AppLovin - на 51% (до $166 млрд), Emcor - на 38% (до $28 млрд). Ринкова вартість MarketAxess зменшилася на 17% (до $7 млрд), Caesars Entertainment - на 21% (до $5,5 млрд), Enphase Energy - на 42% (до $5,2 млрд).