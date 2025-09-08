Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції Robinhood, AppLovin, Emcor увійдуть до розрахунку індексу S&P 500 з 22 вересня
15:47 08.09.2025 |
Акції оператора популярної платформи для торгівлі на фінансових ринках Robinhood Markets, розробника програмного забезпечення AppLovin і Emcor Group, що займається будівництвом промислової та енергетичної інфраструктури, буде включено до розрахунку американського фондового індексу S&P 500 за підсумками щоквартального перегляду, повідомив індексний провайдер S&P Dow Jones Indices.
Вони замінять папери фінтехкомпанії MarketAxess Holdings Inc, оператора казино Caesars Entertainment Inc. і виробника сонячних панелей і акумуляторів Enphase Energy Inc.
Зміни набудуть чинності 22 вересня.
Капіталізація Robinhood Markets з початку поточного року зросла на 172% (до $90 млрд), AppLovin - на 51% (до $166 млрд), Emcor - на 38% (до $28 млрд). Ринкова вартість MarketAxess зменшилася на 17% (до $7 млрд), Caesars Entertainment - на 21% (до $5,5 млрд), Enphase Energy - на 42% (до $5,2 млрд).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Кабмін готує програму страхування воєнних ризиків для бізнесу
|Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
|Кити здійснили найбільший розпродаж біткоїнів із 2022 року
|Долар дешевшає до євро і фунта, зміцнюється до єни
|Акції Robinhood, AppLovin, Emcor увійдуть до розрахунку індексу S&P 500 з 22 вересня
|Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу