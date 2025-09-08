Авторизация

Акції Robinhood, AppLovin, Emcor увійдуть до розрахунку індексу S&P 500 з 22 вересня

15:47 08.09.2025 |

Фінанси

 

Акції оператора популярної платформи для торгівлі на фінансових ринках Robinhood Markets, розробника програмного забезпечення AppLovin і Emcor Group, що займається будівництвом промислової та енергетичної інфраструктури, буде включено до розрахунку американського фондового індексу S&P 500 за підсумками щоквартального перегляду, повідомив індексний провайдер S&P Dow Jones Indices.

Вони замінять папери фінтехкомпанії MarketAxess Holdings Inc, оператора казино Caesars Entertainment Inc. і виробника сонячних панелей і акумуляторів Enphase Energy Inc.

Зміни набудуть чинності 22 вересня.

Капіталізація Robinhood Markets з початку поточного року зросла на 172% (до $90 млрд), AppLovin - на 51% (до $166 млрд), Emcor - на 38% (до $28 млрд). Ринкова вартість MarketAxess зменшилася на 17% (до $7 млрд), Caesars Entertainment - на 21% (до $5,5 млрд), Enphase Energy - на 42% (до $5,2 млрд).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

